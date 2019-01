Jacques Bogart : Bilan annuel du contrat de liquidité contracté par Jacques Bogart avec Louis Capital Markets

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société JACQUES BOGART, confié à Louis Capital Markets, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d'Oddo BHF SCA à la date 31/12/2018:

26,277 titres CF_JBOG

51,402.53 euros en espèces

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat, au 29/06/2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

33,159 titres CF_JBOG

11,269.11 euros en espèces

A propos du Groupe BOGART

Le Groupe BOGART est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe. Avec une position unique de fabricant-distributeur sur le marché, le Groupe est présent dans plus de 90 pays et assure la commercialisation de ses produits en France via les réseaux de parfumeries sélectives et à l'international par des distributeurs locaux et via les filiales du Groupe. Le Groupe emploie 1 080 collaborateurs et réalise 80% de son chiffre d'affaires à l'étranger. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 128 M€.

Le chiffre d'affaires par activité se répartit comme suit :

- Activité Diffusion (30%) : parfums (marques propres Bogart, Ted Lapidus et Carven, et marques sous licences Chevignon, Naf Naf) et cosmétiques (marques propres Méthode Jeanne Piaubert et Stendhal) ;

- Activité Boutiques (70%) réalisée au travers de la chaîne de parfumerie en propre

Le Groupe enregistre au total des revenus d'activités (licences Ted Lapidus incluses) de plus de 129,5 M€ sur l'exercice 2017.

Le Groupe BOGART est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Mnémonique : JBOG – ISIN : FR0012872141)

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

CONTACTS



GROUPE BOGART

ACTUS finance & communication contact@jbogart.com

Tél. : 01 53 77 55 55 Anne-Pauline Petureaux

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Alexandra PRISA

Relation Presse

Tél. 01 53 67 36 90

aprisa@actus.fr

