Le Groupe Bogart (Euronext Paris - Compartiment B - FR0012872141 - JBOG), spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, publie son chiffre d'affaires provisoire à fin septembre 2018.

Revenus en M€ (non audité) 2017 2018 Variation Var.

(périmètre et change constants) Chiffre d'affaires 9 mois 89,4 85,8 -4,0% -1,0% Diffusion 28,0 24,5 -12,5% -8,3% Boutiques 61,4 61,3 -0,2% +2,3% Autres produits des activités ordinaires (Licence) 1,1 0,9 -18,2% -18,2% Total revenus 9 mois 90,5 86,7 -4,2% -1,2%

Le total des revenus générés par Groupe Bogart à l'issue de ces neuf premiers mois est de 86,7 M€, en baisse de -1,2% à périmètre et change constants (-4,2% en données publiées) par rapport à l'exercice précédent, et se décompose comme suit :

Activité Diffusion[1] : en repli de -8,3% à périmètre et change constants.

Sur les marchés émergents (Moyen-Orient et en Amérique Latine), le Groupe affiche un repli qui s'explique par des reports de commandes de certains distributeurs suite à des situations de changes défavorables, alors qu'en Europe et aux Etats-Unis, le Groupe poursuit sa croissance grâce au succès du parfum Dans ma Bulle de la marque Carven. A noter que le lancement de la ligne Poker Face de Ted Lapidus est décalé à début 2019 au Moyen-Orient et en Amérique Latine pour préserver tout son potentiel.

Activité Boutiques[2] : +2,3% à périmètre et change constants. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, les trois pays sur lesquels le Groupe Bogart est positionné (Allemagne, France, Israël) surperforment leurs marchés respectifs. Le web soutient l'activité en France dans un contexte de décroissance global du marché français de la parfumerie/Cosmétique.

Activité Licence[3]: en repli de -18,2% par rapport à la même période sur l'exercice précédent, pour une activité en voie de stabilisation.

La situation financière de Groupe BOGART ne connaît pas d'évolution significative sur le 3ème trimestre 2018 (l'acquisistion de Distriplus étant effective au 1er novembre 2018).

Un changement de dimension – Des perspectives favorables à court et moyen terme

Avec l'acquisition de la société Distriplus, propriétaire à 100% des enseignes Planet et Di, Groupe Bogart anticipe un impact significatif sur le chiffre d'affaires et les résultats de l'activité Boutiques au 4ème trimestre 2018 car les 2 derniers mois correspondent traditionnellement à une période importante de l'activité dans le secteur (fêtes de fin d'année).

Pour rappel, en année pleine, le nouvel ensemble représente désormais un chiffre d'affaires total de l'ordre de 300 M€. Cette acquisition aura également un effet positif à moyen terme sur l'activité Diffusion qui devrait profiter du déploiement des marques en propre (Jacques Bogart, Ted Lapidus mais aussi Carven, April ou Méthode Jeanne Piaubert) au sein d'un réseau élargi de 357 magasins.

A propos du Groupe BOGART

Le Groupe BOGART est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe. Avec une position unique de fabricant-distributeur sur le marché, le Groupe est présent dans plus de 90 pays et assure la commercialisation de ses produits en France via les réseaux de parfumeries sélectives et à l'international par des distributeurs locaux et via les filiales du Groupe. Le Groupe emploie 1 080 collaborateurs et réalise 80% de son chiffre d'affaires à l'étranger. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 128 M€.

Le chiffre d'affaires par activité se répartit comme suit :

- Activité Diffusion (30%) : parfums (marques propres Bogart, Ted Lapidus et Carven, et marques sous licences Chevignon, Naf Naf) et cosmétiques (marques propres Méthode Jeanne Piaubert et Stendhal) ;

- Activité Boutiques (70%) réalisée au travers de la chaîne de parfumerie en propre

Le Groupe enregistre au total des revenus d'activités (licences Ted Lapidus incluses) de plus de 129,5 M€ sur l'exercice 2017.

Le Groupe BOGART est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Mnémonique : JBOG – ISIN : FR0012872141)

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

ANNEXES

Evolution du Chiffre d'affaires

M€ - normes IFRS Chiffre d'affaires 9 mois 2018 85,8 Chiffre d'affaires 9 mois 2018 au taux de change 9 mois 2017 88,3 Chiffre d'affaires 9 mois 2018 à périmètre constant et au taux de change 9 mois 2017 88,3 Chiffre d'affaires 9 mois 2017 89,4 Chiffre d'affaires 9 mois 2017 à périmètre constant 89,2 Variation en données consolidées -4,0% Variation à périmètre et taux de change constants -1,0%

Evolution du total revenus (y compris licence)

M€ - normes IFRS Total revenus 9 mois 2018 86,7 Total revenus 9 mois 2018 au taux de change 9 mois 2017 89,2 Total revenus 9 mois 2018 à périmètre constant et au taux de change 9 mois 2017 89,2 Total revenus 9 mois 2017 90,5 Total revenus 9 mois 2017 à périmètre constant 90,3 Variation en données consolidées -4,2% Variation à périmètre et taux de change constants -1,2%

CONTACTS

GROUPE BOGART ACTUS finance & communication contact@jbogart.com

Tél. : 01 53 77 55 55 Anne-Pauline PETUREAUX

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Alexandra PRISA

Relations Presse

Tél. 01 53 67 36 90

aprisa@actus.fr

[1] Chiffre d'affaires des produits de parfumerie et cosmétiques « maison », dans les réseaux externes.

[2] Chiffre d'affaires de tous produits de parfumerie et cosmétiques, dans les boutiques en propre.

[3] Chiffre d'affaires des licences de la marque Ted Lapidus

