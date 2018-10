200 nouveaux points de vente via deux enseignes, Planet Parfum et Di

Groupe Bogart (Euronext Paris - Compartiment B - FR0012872141 - JBOG), spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, annonce avoir conclu la signature d'un protocole d'accord en vue de l'acquisition de 100% du capital du Groupe Distriplus, 2ème acteur de la distribution de parfums et cosmétiques sur le territoire belge. Cette acquisition, reste soumise à la levée de conditions suspensives. Les modalités définitives de l'opération feront l'objet d'une communication ultérieure dès la finalisation de l'acquisition prévue d'ici quelques semaines.

Distriplus, un leader de la distribution en Belgique avec un réseau de 200 points de ventes

Le Groupe Distriplus est un distributeur majeur de parfums et cosmétiques en Belgique. Entièrement indépendant, le Groupe opère sur ce territoire au travers de deux enseignes avec des positionnements complémentaires :

Planet Parfum, positionnée depuis 46 ans sur la distribution sélective avec un large panel de parfums, maquillages et soins de la peau et disposant d'un réseau de 81 points de ventes. Cette enseigne représente environ 30% du marché sélectif belge.

Di, enseigne créée en 1975 et leader de la vente de produits de maquillage en Belgique avec un réseau de 119 points de ventes.

Au total, le Groupe Distriplus compte 200 points de ventes en Belgique et au Luxembourg. Il dispose également de sa propre plateforme logistique.

A fin décembre 2017, la société emploie 1 064 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 192 M€.

Une multiplication par 2,5 de la taille du Groupe Bogart

Avec ce rapprochement, Groupe Bogart intègrerait un réseau dense de 200 nouveaux points de ventes, répartis de façon homogène sur le territoire belge, entièrement modernisés et avec des enseignes disposant d'une solide notoriété.

Groupe Bogart disposerait, à l'issue de cette opération, d'un réseau de 357 magasins répartis sur 4 territoires (France, Israël, Allemagne et Belgique) pour un chiffre d'affaires cumulé de plus de 300 M€.

Une stratégie d'intégration verticale exercée sur 4 pays - Mise en place du cercle vertueux du fabricant-distributeur

Au-delà d'un changement de taille significatif pour le Groupe, cette acquisition offre également de solides synergies commerciales pour l'activité Diffusion. Groupe Bogart va pouvoir ainsi accélérer fortement la distribution de ses marques en propre dans ce réseau, aussi bien les parfums (marques propres Jacques Bogart, Ted Lapidus, Carven et la licence Chevignon) que les soins et maquillages (marques propres Méthode Jeanne Piaubert, Stendhal et April Cosmétiques). Le programme de déploiement des marques se fera progressivement sur l'exercice 2019.

Cette acquisition entre parfaitement dans la stratégie de Groupe Bogart qui a fait de son double positionnement de fabricant-distributeur, le propre de son identité, lui permettant ainsi d'opérer sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Capitalisant sur la réussite de son acquisition, il y a tout juste deux ans, de la chaîne de parfumerie HC Parfumerie en Allemagne, Groupe Bogart réitère ainsi sa stratégie vertueuse et s'ouvre à un nouveau marché à fort potentiel.

