Paris, le 18 avril 2019

Groupe Bogart annonce la signature d'un contrat de partenariat exclusif avec le groupe Printemps, un des leaders français de la mode, du luxe et de la beauté pour l'ouverture d'un « shop-in-shop » de la marque April dans le réseau de magasins Printemps.

Quelques mois après l'acquisition de Distriplus (2ème retailer en Belgique), qui lui a permis de doubler de taille, Groupe Bogart confirme ses solides ambitions d'expansion et signe un nouveau contrat pour accroître le réseau de distribution en propre du Groupe.

Ce partenariat avec le Groupe Printemps, prévoit pour Groupe Bogart l'ouverture d'une boutique beauté au sein du magasin Printemps de Metz, via son enseigne April. Celui-ci ouvrira début mai 2019 sur une surface de

160 m2 avec plus de 5 000 références.

Le Printemps, pionnier du concept de grand magasin, compte au total 19 enseignes en France détenues et exploitées en propre et plus de 50 millions de visiteurs par an sur l'ensemble de son réseau.

Ce nouveau contrat est un solide coup d'accélérateur pour la visibilité du Groupe Bogart qui consolide son positionnement de fabricant/retailer (stratégie verticale vertueuse). De même, en s'installant au cœur d'un leader des grands magasins en France, le Groupe renforce la notoriété de sa marque April et lui offre une dynamique de développement nouvelle pour élargir son maillage territorial en France.

En parallèle, Groupe Bogart a convenu de déployer au sein du grand magasin Printemps du boulevard Haussmann à Paris la commercialisation de ses marques en propre Méthode Jeanne Piaubert et April Soins dès le mois de mai 2019. La marque Carven Parfums sera quant à elle accessible dans tout le réseau (19 magasins) du Printemps au même moment.

David Konckier, Président du Groupe Bogart, déclare : « Nous sommes ravis de ce partenariat inédit en France avec le Printemps. Il offre à notre enseigne April et à nos marques et une visibilité accrue auprès du grand public. La pertinence de notre modèle (fabricant/retailer) nous a permis de gagner la confiance d'un leader majeur de la distribution de la beauté et du luxe sur le marché français et nous confortent dans nos ambitions de porter le Groupe encore plus loin dans les prochaines années.»

« Sur un marché de la beauté qui est aujourd'hui extrêmement challengé, notre partenariat avec le groupe Bogart pour notre magasin de Printemps Metz va nous permettre de tester un nouveau modèle de distribution dont l'offre correspond aux attentes de nos clients » précise Aymeric de Beco, Directeur des Achats du Printemps.

Prochain rendez-vous : Résultats annuels 2018 Jeudi 25 Avril 2019

A propos du Groupe BOGART

Le Groupe BOGART est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe. Avec une position unique de fabricant-distributeur sur le marché, le Groupe assure une présence de ses marques dans plus de Projet 90 pays et dispose d'un réseau de 357 magasins en propre répartis sur 5 territoires (France, Israël, Allemagne, Belgique et Luxembourg).

Le Groupe BOGART est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Mnémonique : JBOG – ISIN : FR0012872141)

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

CONTACTS

GROUPE BOGART ACTUS finance & communication contact@jbogart.com

Tél. : 01 53 77 55 55 Anne-Pauline PETUREAUX

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Alexandra PRISA

Relations Presse

Tél. 01 53 67 36 90

aprisa@actus.fr

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-57968-communique-april_printemps_def.pdf Informations privilégiées :- Autres communiquésCommuniqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews