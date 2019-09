COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 9 septembre 2019

Groupe Bogart (Euronext Paris - Compartiment B - FR0012872141 - JBOG), spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, annonce avoir signé un protocole d'accord pour l'acquisition de 18 parfumeries sélectives au Luxembourg appartenant au réseau Milady Parfumerie.

Le Groupe poursuit ainsi sa stratégie active de croissance externe sur son activité Boutiques et consolide fortement sa présence européenne. Déjà implanté sur le territoire au travers de trois magasins via son réseau Distriplus, le Groupe capitalise sur sa connaissance du marché luxembourgeois et comptabilise, avec cette nouvelle opération, un total de 21 boutiques dans le pays. Groupe Bogart augmente ainsi sa présence au Benelux et devient leader de la distribution sélective au Luxembourg.

Milady Parfumerie crée en 1983 est un des leaders de la distribution sélective au Luxembourg et s'appuie sur un réseau solide et rentable.

Cette opération s'inscrit parfaitement dans la stratégie vertueuse du Groupe : le développement du réseau de boutiques profitant à la fois à la croissance de l'activité Boutiques mais aussi à celle de l'activité Marques via le déploiement des marques en propre dans le réseau.

Groupe Bogart continue à s'appuyer pleinement sur ses leviers stratégiques : son expérience et son savoir-faire dans l'intégration de réseau retail, la poursuite du développement des marques en propre du Groupe dans ce réseau et d'importantes synergies opérationnelles en cours.

Cette opération, d'un montant limité à l'échelle du Groupe, sera financée par prêt bancaire. La signature définitive de cette acquisition est prévue le 30 septembre 2019.

Après réalisation de cette opération, Groupe Bogart comptera 380 magasins répartis sur 5 territoires (France, Allemagne, Belgique, Luxembourg et Israël) ainsi que 8 marques de parfumeries et cosmétiques détenues en propres et distribuées dans 90 pays à travers le monde.

Prochain rendez-vous : Résultats semestriels le 30 septembre 2019 après bourse

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

A propos du Groupe BOGART

Le Groupe BOGART est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe. Avec une position unique de fabricant-distributeur sur le marché, le Groupe assure une présence de ses marques dans plus de 90 pays et dispose d'un réseau de 366 magasins en propre répartis sur 5 territoires (France, Israël, Allemagne, Belgique et Luxembourg). En 2018, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 164,3 M€ et un chiffre d'affaires pro forma de 308,3 M€.

Groupe BOGART est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Mnémonique : JBOG – ISIN : FR0012872141)

CONTACTS

GROUPE BOGART ACTUS finance & communication



contact@jbogart.com

Tél. : 01 53 77 55 55

Anne-Pauline PETUREAUX

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr

Alexandra PRISA

Relations Presse

Tél. 01 53 67 36 90

aprisa@actus.fr

