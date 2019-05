COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 31 mai 2019

Les actionnaires de la société JACQUES BOGART SA (Euronext Paris - Compartiment B - FR0012872141 - JBOG), spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, sont invités à participer à l'assemblée générale annuelle mixte qui se tiendra :

Vendredi 21 juin 2019 à 11h30

13, rue Pierre Leroux à Paris (75007)

L'avis de convocation, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO n°65 du 31 mai 2019.

L'ensemble des informations et documents visés à l'article R225-73-1 du code de commerce sont publiés à compter de ce jour sur le site internet de la société : www.groupe-bogart.com, rubrique investisseurs, onglet Assemblées Générales.

Ils seront également tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'Assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

Tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à la société de lui envoyer les documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce, le cas échéant à sa demande expresse par voie électronique. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Tout actionnaire peut prendre connaissance des documents visés aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce au siège de la société pendant un délai minimum de 15 jours précédant la date de l'Assemblée.

Prochain rendez-vous

Groupe Bogart publiera son chiffre d'affaires du 1er semestre, le jeudi 1er août 2019

A propos du Groupe BOGART

Le Groupe BOGART est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe. Avec une position unique de fabricant-distributeur sur le marché, le Groupe assure une présence de ses marques dans plus de 90 pays et dispose d'un réseau de 357 magasins en propre répartis sur 5 territoires (France, Israël, Allemagne, Belgique et Luxembourg). En 2018, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 164,3 M€ et un chiffre d'affaires pro forma de 308,3 M€.

Groupe BOGART est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Mnémonique : JBOG – ISIN : FR0012872141)

Site internet du Groupe

www.groupe-bogart.com

CONTACTS

GROUPE BOGART ACTUS finance & communication



contact@jbogart.com

Tél. : 01 53 77 55 55

Anne-Pauline PETUREAUX

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr

Alexandra PRISA

Relations Presse

Tél. 01 53 67 36 90

aprisa@actus.fr

Information réglementée

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l′AG Communiqué intégral et original au format PDF :

