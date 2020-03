Jacques Bogart : POINT SUR LE COVID-19

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 19 mars 2020

Compte tenu des mesures de fermetures exceptionnelles prises par le Gouvernement, provoquées par la crise sanitaire du Coronavirus (Covid-19), Groupe Bogart a fermé ses 32 magasins en France ce lundi 16 mars 2020. Des mesures similaires ont été prises sur ses autres points de présence en Israël, Belgique, Luxembourg puis en Allemagne le 18 mars 2020, conformément au contexte local et aux recommandations gouvernementales de ces pays.

A noter que les activités de distribution en ligne du Groupe restent opérationnelles en Belgique et en Israël.

En parallèle, et aux fins de protéger la santé de ses collaborateurs et freiner la propagation du virus, la Direction du Groupe, en accord avec le Conseil d'administration, a fermé en début de semaine ses usines de production de Pacy Sur Eure et de Mourenx.

Le Groupe a mis en place un chômage partiel pour l'ensemble des salariés en France, Allemagne, Belgique et Luxembourg et prévu un fonds spécial d'aide aux salariés qui connaîtraient des difficultés pendant cette période. Les équipes stratégiques, et notamment de Direction, restent en télétravail.

Point sur les activités

Très peu présent en Chine et en travel retail, l'activité « marques » n'a été que peu impactée par les premiers mois de cette crise. Les clients disposent de stocks de 3 mois sur les marques du Groupe. Leur activité peut donc se poursuivre dans les pays où la situation sanitaire le permet.

En ce qui concerne le pôle « boutiques », l'activité a été plutôt bien orientée en début d'année sur les différents pays européens. La Société rappelle la saisonnalité inhérente à son activité, avec un premier semestre historiquement moins élevé que le second semestre. Les mois de mars et avril sont traditionnellement faible, alors que l'activité commerciale devient intense à partir des mois de mai et juin avec la période de fête de mères (prévu le 7 juin 2020 en France). A noter que les mesures de chômage partiel et la renégociation des loyers de certaines boutiques participeront à limiter les effets de cette situation.

L'assise financière solide du Groupe sera un atout indéniable dans la gestion de cette crise inattendue.

Groupe Bogart suit de près l'évolution de la situation et tiendra le marché informé de toute évolution notable de la situation sur son activité.

Prochain rendez-vous : Résultats annuels le mardi 28 avril 2020

A propos du Groupe BOGART

Le Groupe BOGART est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe. Avec une position unique de fabricant-distributeur sur le marché, le Groupe assure une présence de ses marques dans plus de 90 pays et dispose d'un réseau de 390 magasins en propre répartis sur ses 5 pays (France, Israël, Allemagne, Belgique et Luxembourg). En 2019, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 302 M€.

Groupe BOGART est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Mnémonique : JBOG – ISIN : FR0012872141)

Site internet du Groupe

www.groupe-bogart.com

CONTACTS

GROUPE BOGART ACTUS finance & communication contact@jbogart.com

Tél. : 01 53 77 55 55 Anne-Pauline

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Alexandra PRISA

Relations Presse

Tél. 01 53 67 36 90

aprisa@actus.fr

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mG+bYMdraJiUlZ9yaZdmmZZpmm5olWaclpXKmmFtapuUnG5ixmaUmpWbZm9jmmtp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/62563-cp_bogart_covid_def.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews