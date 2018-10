Jacques Bogart : Résultats du 1er semestre 2018

Le Groupe Bogart (Euronext Paris - Compartiment B - FR0012872141 - JBOG), spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, annonce ses résultats semestriels 2018, arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 26 septembre 2018.

Dans un contexte de léger recul conjoncturel de son activité, le Groupe confirme la solidité de son modèle en affichant des résultats positifs tout en continuant à investir dans le lancement de nouveaux parfums et la digitalisation de sa distribution.

Revenus en M€ S1 2017 S1 2018 Chiffre d'affaires 61,4 59,0 dont Diffusion 20,7 17 ,7 dont Boutiques 40,7 41,3 Autres produits des activités ordinaires (Licence) 0,7 0,6 EBITDA[1] 6,1 4,8 Résultat opérationnel 5,5 4,1 Résultat financier (0,7) (0,3) Impôt sur les bénéfices (1,7) (1,3) Résultat net part du groupe 3,0 2,6

Le chiffre d'affaires du Groupe Bogart s'élève à 59,0 M€ contre 61,4 M€ au 30 juin 2017 en repli de 3,8%. A périmètre et change constants le chiffre d'affaires est en hausse de 0,3% par rapport à l'exercice précédent. Ce repli s'explique par une baisse d'activité sur les deux marques historiques du Groupe (Jacques Bogart et Ted Lapidus) pénalisées par la contraction du marché au Moyen-Orient, qui a conduit à un changement de distributeur sur place, et dans une moindre mesure en Amérique Latine. La marque Carven est en revanche en croissance sur ses marchés, suite au lancement du nouveau parfum Dans ma Bulle en Europe et en Asie. Le total des revenus, intégrant les revenus de licence, s'élève à 59,6 M€ contre 62,1 M€ au 30 juin 2017.

Les charges opérationnelles courantes restent parfaitement maîtrisées. Le Groupe a poursuivi ses actions d'optimisation sur ses filiales ; les charges de personnel sont notamment en baisse de 2,5% à 14,6 M€ (contre 15,0 M€ au 30 juin 2017).

L'EBITDA du Groupe est en retrait à 4,8 M€ contre 6,1 M€ au 30 juin 2017 et reflète la baisse de volume de l'activité Diffusion. A noter également que le Groupe Bogart a procédé sur le semestre à des investissements pour la refonte de son site e-commerce en France qui pénalise ponctuellement la rentabilité de l'activité Boutiques au semestre (charge opérationnelle de 0,3 M€). Le lancement du nouveau site est prévu début octobre et contribuera à accélérer le développement des ventes en ligne.

Le résultat opérationnel s'élève à 4,1 M€ contre 5,5 M€. Après prise en compte du coût de l'endettement net (0,3 M€), en amélioration de +0,4 M€ lié aux variations de devises, et d'une charge d'impôts de 1,3 M€, le résultat net part du Groupe s'élève à 2,6 M€ contre 3,0 M€ au 1er semestre 2017.

Structure financière

Au 30 juin 2018, les fonds propres du Groupe Bogart s'élèvent à 79,0 M€ (contre 80,6 M€ au 31 décembre 2017) après détachement du dividende (2,7 M€ versés en juillet) et rachat d'actions propres (1,4 M€).

L'augmentation des stocks liée aux prochains lancements et la hausse ponctuelle du poste clients ont provisoirement pesé sur le BFR (+14,5 M€). Cette situation sera normalisée sur le second semestre.

L'endettement net financier (hors compte courant d'actionnaires) reste stable et ressort à 21,9 M€ au 30 juin 2018 contre 22,3 M€ au 30 juin 2017, la comparaison étant établie de façon semestrielle compte tenu de la saisonnalité de l'activité.

Perspectives favorables

Le Groupe reste confiant dans sa capacité à retrouver une dynamique de croissance d'activité sur ses marchés cibles, soutenu par les lancements du second semestre sur ses deux marques historiques et l'extension du réseau de distribution, notamment en Europe. Le Groupe Bogart poursuivra en parallèle ses actions d'optimisation sur ses filiales pour continuer à améliorer sa rentabilité normative.

Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2018

Le Groupe BOGART annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2018. Ce document est consultable en ligne sur son site internet : www.groupe-bogart.com

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 3ème trimestre, la semaine du 6 novembre 2018

A propos du Groupe BOGART

Le Groupe BOGART est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe. Avec une position unique de fabricant-distributeur sur le marché, le Groupe est présent dans plus de 90 pays et assure la commercialisation de ses produits en France via les réseaux de parfumeries sélectives et à l'international par des distributeurs locaux et via les filiales du Groupe. Le Groupe emploie 1 080 collaborateurs et réalise 80% de son chiffre d'affaires à l'étranger. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 128 M€.

Le chiffre d'affaires par activité se répartit comme suit :

- Activité Diffusion (30%) : parfums (marques propres Bogart, Ted Lapidus et Carven, et marques sous licences Chevignon, Naf Naf) et cosmétiques (marques propres Méthode Jeanne Piaubert et Stendhal) ;

- Activité Boutiques (70%) réalisée au travers de la chaîne de parfumerie en propre

Le Groupe enregistre au total des revenus d'activités (licences Ted Lapidus incluses) de plus de 129,5 M€ sur l'exercice 2017.

Le Groupe BOGART est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Mnémonique : JBOG – ISIN : FR0012872141)

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

[1] EBITDA = Résultat opérationnel + CVAE + dotations aux amortissements et provisions + destruction de stocks + autres produits et charges opérationnels non récurrents

