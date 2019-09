Jacques Bogart : Résultats semestriels 2019 : Hausse du résultat opérationnel dans un contexte de doublement de taille - Perspectives 2019 confirmées

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 30 septembre 2019

Revenus en M€ S1 2018 S1 2019[1] Var. % Chiffre d'affaires 59,0 138,9 +135,4% Dont Marques Parfums / Cosmétiques 22,8 22,8 - Dont Boutiques en propre 36,2 116,1 +220,7% EBITDA[2] 4,8 16,1 +235,4% Résultat opérationnel 4,1 5,9 +43,9% Résultat financier (0,3) (2,4) Impôt sur les bénéfices (1,3) (1,2) Résultat net part du groupe 2,6 2,3 -11,5%

Les comptes consolidés du premier semestre 2019 ont été approuvés par le Conseil d'administration qui s'est réuni le 26 septembre 2019. Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes.

Activité et Résultats

Au terme du 1er semestre 2019, le Groupe Bogart réalise un chiffre d'affaires de 138,9 M€ en hausse de +135,4%, par rapport à l'exercice précédent. Cette progression reflète le nouveau dimensionnement du Groupe avec l'intégration de Distriplus. L'activité Marques parfums/ Cosmétiques est restée stable sur ce semestre en attendant l'apport des prochains lancements prévus sur le second semestre. L'activité Boutiques a enregistré quant à elle une forte croissance (+220,7%), tirée par l'intégration de Distriplus et la bonne activité commerciale générale du réseau. A périmètre et changes constants, le chiffre d'affaires est en repli de 6,4%.

Les charges de personnel ressortent à 33,2 M€ contre 14,6 M€ au 30 juin 2018 sous l'effet de l'intégration de Distriplus (les effectifs sont passés de 1 080 salariés au 30 juin 2018 à 1 970 salariés au 30 juin 2019).

L'EBITDA du Groupe progresse très fortement de +235,4 % à 16,1 M€ au 1er semestre 2019, sous l'effet de l'application de la norme IFRS 16 – Contrats de locations à compter du 1er janvier 2019 (impact positif de +11,7 M€). Avant IFRS16, l'EBITDA est de 4,4 M€ au 30 juin 2019. Il est à noter que l'EBITDA de Distriplus, qui était très largement négatif au 1er semestre 2018, devient positif sur ce 1er semestre 2019 (hors effet IFRS16) dans un contexte où la saisonnalité reste habituelle pour Groupe BOGART. Pour mémoire, l'activité du 2nd semestre est toujours plus profitable qu'au 1er semestre.

A noter que le Groupe enregistre sur ce semestre un badwill résiduel de 6 M€ sur Distriplus. Au final, le résultat opérationnel ressort à 5,9 M€ contre 4,1 M€ au 30 juin 2018.

Après prise en compte du résultat financier de (2,4) M€ (dont (1,5) M€ liés à l'application de la norme IFRS16), et d'une charge d'impôts de (1,2) M€, le résultat net part du Groupe s'élève à 2,3 M€ contre 2,6 M€ au 1er semestre 2018.

Structure financière

Au 30 juin 2019, les capitaux propres de Groupe Bogart s'élèvent à 88,6 M€ (contre 89,9 M€ au 31 décembre 2018) après détachement du dividende (3,1 M€ versés en juillet) et rachat d'actions propres (0,9 M€).

La capacité d'autofinancement affiche un niveau très solide et ressort à 16,0 M€, amplifiée de +12,9 M€ par l'application de la norme IFRS 16, contre 1,4 M€ au 30 juin 2018.

Le BFR varie très sensiblement sur ce 1er semestre 2019 sous l'effet de l'intégration de Distriplus et du changement de dimension du Groupe (+29,4 M€).

Les investissements se sont élevés à (2,1) M€ sur ce 1er semestre 2019 et tiennent compte notamment des récentes acquisitions de réseaux de magasins, contre (0,9) M€ au 1er semestre 2018.

Au final, au 30 juin 2019, le Groupe affiche une trésorerie disponible de 35,9 M€ contre 58,6 M€ au 31 décembre 2018. Ce montant ne reflète pas le niveau de trésorerie annuel du Groupe compte tenu de la saisonnalité habituelle, la trésorerie étant toujours plus élevée en fin d'année. Les dettes financières brutes, hors dettes locatives (IFRS 16) de 124,7 M€, s'élèvent à 85,5 M€.

Perspectives 2019 confirmées

Le Groupe continue à travailler activement à l'intégration de Distriplus et à la rentabilité de ce réseau. Le groupe envisage d'ailleurs, dès cette année, un EBITDA annuel largement positif pour cette entité. Soutenu par les lancements du second semestre sur ses marques et l'effet positif de l'extension du réseau de distribution sur ses deux pôles, Groupe Bogart confirme ses objectifs fixés pour 2019 de croissance du chiffre d'affaires publié et de progression de l'EBITDA.

Le Groupe rappelle également avoir signé un protocole d'accord, le 9 septembre, pour l'acquisition de 18 parfumeries sélectives au Luxembourg appartenant au réseau Milady Parfumerie.

Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2019

Le Groupe Bogart annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2019. Ce document est consultable en ligne sur son site internet : www.groupe-bogart.com

Prochain rendez-vous

Groupe Bogart publiera son chiffre d'affaires du 3ème trimestre le 13 novembre 2019

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

CONTACTS

GROUPE BOGART ACTUS finance & communication



contact@jbogart.com

Tél. : 01 53 77 55 55

Anne-Pauline PETUREAUX

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr

Alexandra PRISA

Relations Presse

Tél. 01 53 67 36 90

aprisa@actus.fr

[1] Première application de la norme IFRS 16 - Contrats de location à compter du 1er janvier 2019 sans modification rétrospective pour 2018.

[2] EBITDA = Résultat opérationnel + CVAE + dotations aux amortissements et provisions + destruction de stocks + autres produits et charges opérationnels non récurrents

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60327-cp_groupe-bogart_communique-rs2019_vdef.pdf Informations privilégiées :- Communiqué sur comptes, résultats

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews