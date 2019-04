Jacquet Metal : Portzamparc un peu moins optimiste

09/04/2019 | 09:42

Portzamparc, le bureau d'études spécialiste des 'smidcaps' parisiennes, est toujours d'avis d'acheter l'action du distributeurs d'acier Jacquet Metal Service. Cependant, en vue d'un 'exercice 2019 plus difficile qu'anticipé', l'objectif de cours est réduit de plus de 20% et revient de 35 à 27,3 euros. Ce qui dénote toujours d'un potentiel de hausse de l'ordre de 70%.



'Le management a indiqué enregistrer sur le 1er trimestre des conditions de marché proches de celles du 4e trimestre. Les volumes résistent bien chez Jacquet Metal Service et Stappert malgré un effet de base défavorable (...) mais sont en retrait chez IMS', rapportent les analystes après un échange avec la direction. De plus, si les prix de l'inox s'inscrivent 'en légère hausse récemment', ceux des aciers mécaniques baissent. Portzamparc a réduit en conséquence ses estimations, d'où la baisse de la cible.



Cela étant, 'les ratios du groupe ressortent toujours avec une forte décote par rapport aux comparables (- 25% sur la VE/EBIT attendue en 2019) ce qui n'est selon nous pas justifié au regard de son historique de résultats', termine une note.









