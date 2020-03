JACQUET METAL SERVICE : chute sur des perspectives incertaines

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Krach à Wall Street, effondrement à Paris... Jacquet Metal Service a mal choisi son jour pour dévoiler des résultats annuels dégradés et des perspectives incertaines. Le titre du distributeur d'aciers spéciaux chute de 14% à 9,28 euros. Le résultat net du groupe est ressorti à 25 millions d'euros, en repli de près de 60% en raison de l'érosion de la demande, notamment à partir du second semestre.Le résultat opérationnel courant a reculé de 51% à 43 millions d'euros, soit 2,7% du chiffre d'affaires contre 5% en 2018. L'Ebitda courant a reculé de 28,4% à 73 millions d'euros, soit 4,5% du chiffre d'affaires, contre 5,9% un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a reculé de 7,5% à 1,615 milliard.Après cet exercice médiocre, 2020 s'annonce encore plus morose. Selon le groupe en effet, les conditions de marché du début d'exercice sont difficiles et le groupe n'anticipe pas d'amélioration de la conjoncture au premier semestre.L'activité du groupe en Chine, qui représente 1 % du chiffre d'affaires consolidé, a été affectée par les mesures prises dans le cadre de la gestion du Coronavirus. Concernant la chaine d'approvisionnement d'aciers, l'impact potentiel des arrêts de production devrait être limité, la part des achats de Jacquet Metal en provenance de Chine étant inférieure à 20 %.En Italie (8 % du chiffre d'affaires consolidé et 20 % des approvisionnements), le groupe ne constate pas d'interruption d'activité et n'est pas en mesure à ce jour d'évaluer l'impact potentiel du Coronavirus.Il en va de même pour les autres marchés sur lesquels le groupe opère.Dans ce contexte, le groupe s'attachera à améliorer son efficacité opérationnelle et à poursuivre sa politique d'investissement et de croissance en l'adaptant à la conjoncture.