JACQUET METAL SERVICE : malmené par la dégradation de la conjoncture

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jacquet Metal Service chute de 7,85% à 14,80 euros, accusant la plus forte baisse du SRD. Le distributeur d'acier spéciaux a dévoilé des résultats trimestriels en net repli et des perspectives moroses liés à la nette dégradation de la conjoncture. Au troisième trimestre 2019, le bénéfice net a plongé de 83% à 2 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a reculé de 65% à 7 millions, faisant ressortir une marge opérationnelle courante de 1,9%, contre 4,7% un an plus tôt. L'Ebitda courant a abandonné 40% à 15 millions tandis que le chiffre d'affaires a perdu 12,2% à 375 millions.Dans le détail, Jacquet Metal Service a été affecté par les conditions de marché difficiles rencontrées par la division IMS group (distribution d'aciers pour la mécanique le plus souvent sous forme de produits longs) et, dans une moindre mesure, la division Stapper (distribution de produits longs inoxydables en Europe) notamment sur le marché allemand.Sur neuf mois, les volumes distribués par les divisions IMS group et Stappert sont ainsi inférieurs respectivement de -11,6 % (-15 % au troisième trimestre) et -3,2% (-9,3 % au troisième trimestre).En revanche, la division Jacquet, spécialisée dans la distribution de tôles quarto en aciers inoxydables, a mieux résisté grâce à ses marchés plus diversifiés. Les volumes distribués ont reculé de seulement 0,2% sur les neuf premiers mois et rebondi même de 2,5% au troisième trimestre.En termes de perspectives, le groupe s'attend à ce que la conjoncture soit relativement équivalente au quatrième trimestre.