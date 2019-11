JACQUET METAL SERVICE : plus forte baisse du SRD à la clôture du jeudi 14 septembre 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JACQUET METAL SERVICE (-8,09% à 14,76 euros)Jacquet Metal Service a chuté, accusant la plus forte baisse du SRD. Le distributeur d'acier spéciaux a dévoilé des résultats trimestriels en net repli et des perspectives moroses liés à la nette dégradation de la conjoncture. Au troisième trimestre 2019, le bénéfice net a plongé de 83 % à 2 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a reculé de 65 % à 7 millions, faisant ressortir une marge opérationnelle courante de 1,9 %, contre 4,7% un an plus tôt. L'Ebitda courant a abandonné 40 % à 15 millions tandis que le chiffre d'affaires a perdu 12,2 % à 375 millions.