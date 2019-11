JACQUET METAL SERVICE : plus forte baisse du SRD à la mi-séance du jeudi 14 novembre 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JACQUET METAL SERVICE (-8,47% à 14,70 euros)Jacquet Metal Service a dévoilé au troisième trimestre un résultat net part du groupe de 2 millions contre 12 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant ressort à 15 millions contre 20 millions. Pour sa part, l'Ebitda courant atteint 15 millions contre 25 millions. Le chiffre d'affaires s établit lui à 375 millions. Il était de 427 millions au troisième trimestre 2018. Le groupe évoque notamment " une conjoncture nettement moins favorable que celle de l'exercice précédent " et précise que les conditions devraient être relativement équivalentes au quatrième trimestre.