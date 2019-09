JACQUET METAL SERVICE : plus forte baisse du SRD à la mi-séance du jeudi 19 septembre 2019

Données financières (EUR) CA 2019 1 828 M EBIT 2019 77,5 M Résultat net 2019 46,0 M Dette 2019 194 M Rendement 2019 4,15% PER 2019 8,74x PER 2020 7,35x VE / CA2019 0,32x VE / CA2020 0,31x Capitalisation 399 M Graphique JACQUET METAL SERVICE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique JACQUET METAL SERVICE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 22,33 € Dernier Cours de Cloture 16,86 € Ecart / Objectif Haut 60,1% Ecart / Objectif Moyen 32,5% Ecart / Objectif Bas 0,83% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Éric Michel Jacquet Chairman & Chief Executive Officer Thierry Philippe Chief Financial Officer Jean Jacquet Vice Chairman Henri-Jacques Nougein Independent Non-Executive Director Jacques Leconte Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) JACQUET METAL SERVICE 8.63% 441 VALE -5.10% 60 564 BAOSHAN IRON & STEEL CO. -5.54% 19 303 FORTESCUE METALS GROUP LIMITED 117.18% 19 162 ARCELORMITTAL -18.57% 16 539 NUCOR 2.47% 16 034