Jacquet Metal Service : Résultats annuels 2019

Regulatory News:

Jacquet Metal Service (Paris:JCQ):

> Chiffre d’affaires 1 615 m€ (-7,5 % vs. 2018) > EBITDA courant 73 m€ (4,5 % du chiffre d'affaires) > Résultat net part du Groupe 25 m€

Le Conseil d’Administration du 11 mars 2020 présidé par Éric Jacquet a arrêté les comptes consolidés établis au 31 décembre 2019 qui ont fait l’objet d’un audit des Commissaires aux Comptes.

m€ T4 2019 1 T4 2018 PF 2 2019 1 2018 PF 2 Chiffre d’affaires 355 399 1 615 1 745 Marge brute 86 94 374 422 en % du chiffre d'affaires 24,3 % 23,6 % 23,2 % 24,2 % EBITDA courant 3 11 15 73 102 en % du chiffre d'affaires 3 % 3,8 % 4,5 % 5,9 % Résultat Opérationnel Courant 3 4 14 43 88 en % du chiffre d'affaires 1 % 3,5 % 2,7 % 5,0 % Résultat net part du Groupe 5 9 25 62

1 La contribution du groupe Abraservice, cédé le 31 octobre 2019, n’est pas comptabilisée dans le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel du Groupe conformément à la norme IFRS 5 – actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées.

2 Afin de permettre la comparaison avec les chiffres 2019, les comptes 2018 ont été retraités des résultats du groupe Abraservice cédé le 31 octobre 2019 et des résultats des activités cédées en 2018 (données proforma " PF ").

3 Ajusté des éléments non-récurrents. La définition et les modalités de calcul des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS sont intégrées dans le rapport d'activité disponible sur le site www.jacquetmetalservice.com.

Faits marquants

Les conditions de marché en 2019 ont été principalement caractérisées par une érosion de la demande, notamment à partir du second semestre.

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 1,6 milliard d’euros, l’EBITDA courant à 73 millions d’euros, et les cash flows d’exploitation à 59 millions d’euros.

IMS group, la division spécialisée dans la distribution d’aciers mécaniques, a été particulièrement affectée par le ralentissement des activités manufacturières en Europe, notamment en Allemagne son premier marché. Son chiffre d’affaires 2019 est ainsi inférieur de 13 % à celui de 2018 (-19 % au T4).

Pour la division STAPPERT, spécialisée dans la distribution de produits longs d’aciers inoxydables, la baisse d’activité a été plus limitée, avec un chiffre d’affaires 2019 inférieur de 3,9 % à celui de 2018 (-3,2 % au T4).

La division JACQUET, spécialisée dans la distribution de produits plats d’aciers inoxydables et opérant sur des marchés plus diversifiés que les autres divisions du Groupe, enregistre une croissance de son activité (+3,5 % en 2019 dont +2,1 % au T4).

Par ailleurs, le Groupe a poursuivi une politique d’investissement soutenue (30 millions d’euros) visant essentiellement à renforcer son positionnement sur ses marchés, notamment en Amérique du Nord.

Avec les cash flows d’exploitation générés et, en octobre 2019, la cession du groupe Abraservice (78 millions d’euros de chiffre d’affaires), le Groupe a amélioré sa structure financière et termine l’année avec un ratio d’endettement net (gearing) de 46,1 % (contre 56,9 % fin 2018).

En 2020, les conditions de marché du début d’exercice sont difficiles et le Groupe n’anticipe pas d’amélioration de la conjoncture au 1er semestre.

L’activité du Groupe en Chine, qui représente 1 % du chiffre d’affaires consolidé, a été affectée par les mesures prises dans le cadre de la gestion du Coronavirus. Concernant la chaine d’approvisionnement d'aciers, l'impact potentiel des arrêts de production devrait être limité, la part des achats du Groupe en provenance de Chine étant inférieure à 20 %.

En Italie (8 % du chiffre d’affaires consolidé et 20 % des approvisionnements), le Groupe ne constate pas d'interruption d'activité et n’est pas en mesure à ce jour d'évaluer l'impact potentiel du Coronavirus.

Il en va de même pour les autres marchés sur lesquels le Groupe opère.

Dans ce contexte, le Groupe s’attachera à améliorer son efficacité opérationnelle et à poursuivre sa politique d’investissement et de croissance en l'adaptant à la conjoncture.

Activité et résultats 2019

Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 1 615 millions d’euros, inférieur de 7,5 % à celui au 31 décembre 2018 (-10,9 % au T4) avec les effets suivants :

> volumes distribués : -8 % (-11,1 % au T4) ;

> prix : +0,5 % (+0,2 % au T4). Les prix observés au quatrième trimestre 2019 sont supérieurs de +1 % à ceux observés au troisième trimestre 2019.

La marge brute s’élève à 374 millions d’euros et représente 23,2 % du chiffre d’affaires (24,3 % au T4), contre 422 millions d’euros en 2018 (24,2 % du chiffre d’affaires dont 23,6 % au T4).

Les charges opérationnelles courantes s’élèvent à 331 millions d’euros contre 334 millions d’euros en 2018 (-0,8 %).

L’EBITDA courant s’établit à 73 millions d’euros soit 4,5 % du chiffre d’affaires. Il bénéficie d’un effet positif de 17 millions d’euros lié à l’application de la norme IFRS 16 – Contrats de location depuis le 1er janvier 2019. Retraité de cet effet, l’EBITDA courant est de 56 millions d’euros, soit 3,5 % du chiffre d’affaires contre 5,9 % en 2018.

Le Résultat Opérationnel Courant s’élève à 43 millions d’euros soit 2,7 % du chiffre d’affaires, contre 88 millions d’euros en 2018 (5 % du chiffre d’affaires). L’application de la norme IFRS 16 - Contrats de location n’a pas d’impact significatif sur le résultat opérationnel courant.

Après la prise en compte d’une plus-value de 9 millions d’euros liée à la cession d’Abraservice, le résultat net part du Groupe s’élève à 25 millions d’euros (1,5 % du chiffre d’affaires) contre 62 millions d’euros en 2018 (3,5 % du chiffre d’affaires). L’application de la norme IFRS 16 – Contrats de location n’a pas d’impact significatif sur le résultat net.

Structure financière

En 2019, le Groupe a généré un flux de trésorerie d’exploitation positif de 59 millions d’euros. Au 31 décembre 2019 :

> le Besoin en Fonds de Roulement opérationnel s’élève à 417 millions d’euros (dont 442 millions d’euros de stocks) soit 25,8 % du chiffre d'affaires, contre 24,5 % fin 2018 (BFR opérationnel proforma de 428 millions d’euros dont 478 millions d’euros de stocks) ;

> l’endettement net s’élève à 175 millions d’euros pour des capitaux propres de 379 millions d’euros soit un ratio d’endettement net (gearing) de 46,1 % (56,9 % au 31 décembre 2018).

En décembre 2019, le Groupe a mis en place un Schuldscheindarlehen (SSD) de 70 millions d’euros avec une maturité à 5 ans in fine, portant ainsi la trésorerie à 206 millions d’euros à fin 2019.

Conformément à la norme IFRS 16 – Contrats de location, appliquée à compter du 1er janvier 2019, le bilan du Groupe au 31 décembre 2019 fait apparaitre :

> un actif " droits d’utilisation " de 84,9 millions d’euros dont 18,4 millions d’euros classés en " actif immobilisé net" au 31 décembre 2018 ;

> un passif " obligations locatives " de 85,8 millions d’euros dont 15,8 millions d’euros classés en " dettes financières " au 31 décembre 2018.

Résultats au 31 décembre 2019 par division hors impacts IFRS 16

JACQUET

Tôles quarto inox 3 STAPPERT

Produits longs inox IMS group

Aciers pour la mécanique 3 m€ T4 2019 2019 T4 2019 2019 T4 2019 2019 Chiffre d'affaires 80 343 104 467 174 818 Variation 2019 vs. 2018 +2,1 % +3,5 % -3,2 % -3,9 % -19,3 % -13,1 % Effet prix +2,3 % +3,6 % +1,7 % -0,4 % -1,1 % -0,1 % Effet volume -0,3 % -0,1 % -4,9 % -3,5 % -18,2 % -13,1 % EBITDA courant 1 2 4 23 2 14 (1) 14 en % du chiffre d'affaires 5,5 % 6,8 % 1,6 % 3 % -0,5 % 1,8 % Résultat opérationnel courant 2 3 16 1 12 (1) 11 en % du chiffre d'affaires 3,7 % 4,8 % 0,7 % 2,6 % -0,7 % 1,4 %

1 Hors divisions, les activités (dont Jacquet Metal Service SA) contribuent à l'EBITDA courant pour 4 millions d’euros en 2019 (2 millions d’euros au T4 2019) et l’EBITDA courant bénéficie d’un effet positif de 17 millions d’euros lié à l’application de la norme IFRS 16 – Contrats de location.

2 Ajusté des éléments non-récurrents. La définition et les modalités de calcul des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS sont intégrées dans le rapport d'activité.

3 Afin de permettre la comparaison avec les chiffres 2019, les comptes 2018 de JACQUET ont été retraités des résultats du groupe Abraservice cédé le 31 octobre 2019 et ceux d’IMS group des résultats des activités cédées en 2018.

JACQUET est spécialisé dans la distribution de tôles quarto en aciers inoxydables. La division réalise 67 % de son activité en Europe et 26 % en Amérique du Nord.

Le chiffre d’affaires s’établit à 343 millions d’euros contre 332 millions d’euros en 2018 soit une évolution de +3,5 % (+2,1 % au T4) :

> volumes : -0,1 % (-0,3 % au T4) ;

> prix : +3,6 % (T4 : +2,3 % vs T4.18 et +2,8 % vs. T3.19).

La marge brute s’élève à 105 millions d’euros et représente 30,6 % du chiffre d’affaires (32 % au T4) contre 106 millions d’euros en 2018 (31,9 % du chiffre d’affaires, dont 31,5 % au T4).

L’EBITDA courant s’élève à 23 millions d’euros (4 millions d’euros au T4) représentant 6,8 % du chiffre d’affaires contre 28 millions d’euros en 2018 (8,4 % du chiffre d’affaires, dont 6,4 % au T4).

STAPPERT est spécialisé dans la distribution de produits longs inoxydables en Europe. La division réalise 41 % de ses ventes en Allemagne, premier marché Européen.

Le chiffre d’affaires s’établit à 467 millions d’euros contre 487 millions d’euros en 2018 soit une évolution de -3,9 % (-3,2 % au T4) :

> volumes : -3,5 % (-4,9 % au T4) ;

> prix : -0,4 % (T4 : +1,7 % vs T4.18 et +2,9 % vs. T3.19).

La marge brute s’élève à 92 millions d’euros et représente 19,6 % du chiffre d’affaires (21,2 % au T4) contre 104 millions d’euros en 2018 (21,3 % du chiffre d’affaires, dont 21,1 % au T4).

L’EBITDA courant s’élève à 14 millions d’euros (2 millions d’euros au T4) représentant 3 % du chiffre d’affaires contre 26 millions d'euros en 2018 (5,3 % du chiffre d’affaires, dont 3,8 % au T4).

IMS group est spécialisé dans la distribution d’aciers pour la mécanique le plus souvent sous forme de produits longs. La division réalise 46 % de ses ventes en Allemagne, premier marché Européen.

Le chiffre d’affaires s’établit à 818 millions d'euros contre 941 millions d’euros en 2018 soit une évolution de -13,1 % (-19,3 % au T4) :

> volumes : -13,1 % (-18,2 % au T4) ;

> prix : -0,1 % (T4 : -1,1 % vs T4.18 et -0,8 % vs. T3.19).

La marge brute s’élève à 177 millions d’euros et représente 21,7 % du chiffre d’affaires (22,1 % au T4) contre 213 millions d’euros en 2018 (22,6 % du chiffre d’affaires, dont 21,6 % au T4).

L’EBITDA courant s’élève à 14 millions d’euros (-1 million d’euros au T4) représentant 1,8 % du chiffre d’affaires contre 41 millions d'euros en 2018 (4,4 % du chiffre d’affaires, dont 1,2 % au T4).

Informations financières clés m€ T4 2019 1 T4 2018 PF 2 2019 1 2018 PF 2 Chiffre d’affaires 355 399 1 615 1 745 Marge brute 86 94 374 422 en % du chiffre d'affaires 24,3 % 23,6 % 23,2 % 24,2 % EBITDA courant 3 11 15 73 102 en % du chiffre d'affaires 3 % 3,8 % 4,5 % 5,9 % Résultat Opérationnel Courant 3 4 14 43 88 en % du chiffre d'affaires 1 % 3,5 % 2,7 % 5,0 % Résultat opérationnel 1 14 40 91 Résultat financier (2) (3) (11) (11) Impôts sur les résultats (3) (3) (13) (20) Résultat des activités abandonnées 9 2 12 5 Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle (0) (1) (3) (3) Résultat net part du Groupe 5 9 25 62

1 La contribution du groupe Abraservice, cédé le 31 octobre 2019, n’est pas comptabilisée dans le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel du Groupe conformément à la norme IFRS 5 – actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées.

2 Afin de permettre la comparaison avec les chiffres 2019, les comptes 2018 ont été retraités des résultats du groupe Abraservice cédé le 31 octobre 2019 et des résultats des activités cédées en 2018 (données proforma " PF ").

3 Ajusté des éléments non-récurrents. La définition et les modalités de calcul des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS sont intégrées dans le rapport d'activité disponible sur le site www.jacquetmetalservice.com.

Flux de trésorerie m€ 2019 2018 PF 1 Capacité d'autofinancement 54 83 Variation du BFR 4 (65) Flux de trésorerie d'exploitation 59 19 Investissements (30) (21) Cession d'actifs 25 15 Dividendes versés aux actionnaires de Jacquet Metal Service SA (17) (17) Intérêts versés (12) (11) Autres mouvements 14 (17) Variation de l'endettement net 40 (31) Endettement net à l'ouverture 215 183 Endettement net à la clôture 175 215

1 Afin de permettre la comparaison avec les chiffres 2019, les données 2018 ont été retraitées des données du groupe Abraservice cédé le 31 octobre 2019 et des données des activités cédées en 2018, à l'exclusion de l'endettement net de clôture du 31 décembre 2018 présenté tel que précédemment publié (données proforma "PF").

Bilans m€ 31.12.19 31.12.18 Écarts d'acquisition 66 68 Actif immobilisé net 143 156 Droits d’utilisation 1 85 — Stocks nets 442 493 Clients nets 152 182 Autres actifs 91 100 Trésorerie 206 119 Total Actif 1 186 1 119 Capitaux propres 379 377 Provisions (y.c provisions pour engagements sociaux) 99 96 Fournisseurs 178 228 Dettes financières 381 338 Autres passifs 63 80 Obligations locatives 1 86 — Total Passif 1 186 1 119 1 Application de la norme IFRS 16 – Contrats de location au 1er janvier 2019.

Rapport d'activité disponible : www.jacquetmetalservice.com – Résultats T1 2020 : 13 mai 2020 après bourse

Jacquet Metal Service est un leader européen de la distribution d’aciers spéciaux. Le groupe développe et exploite un portefeuille de marques qui sont aujourd’hui au nombre de trois :

JACQUET tôles quarto inox - STAPPERT produits longs inox - IMS group aciers pour la mécanique.

Avec un effectif de 3 039 collaborateurs, Jacquet Metal Service dispose d’un réseau de 103 centres de distribution dans 25 pays en Europe, en Chine, en Amérique du Nord.

Compartiment B

ISIN : FR0000033904

Reuters : JCQ.PA

Bloomberg : JCQ FP

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200311005684/fr/