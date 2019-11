Jacquet Metal Service : en forte baisse après ses résultats

14/11/2019 | 11:41

Le titre chute de près de 9% suite à l'annonce des trimestriels. Le résultat net part du Groupe ressort à 20 millions d'euros (1,6 % du chiffre d'affaires) contre 52 millions d'euros au 30 septembre 2018 (3,9 % du chiffre d'affaires).



Oddo estime que la publication du 3ème trimestre est décevante et que les perspectives sont toujours incertaines. Suite à cette annonce, le bureau d'analyses abaisse sa recommandation à Neutre (contre Achat) avec un objectif de cours abaissé à 15 (contre 21 E).



Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 375 ME au 3ème trimestre (contre 417 MEe) et un ROC de 7 ME (contre 14 MEe). Oddo souligne des conditions de marché difficiles et un manque de visibilité.



' La forte exposition allemande (38% du CA) pèse sur le niveau d'activité ' indiquent les analystes.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.