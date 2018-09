Jacquet Metal : en repli après ses semestriels

06/09/2018 | 14:33

Jacquet Metal Service perd 5% après la publication d'un résultat net part du groupe de 40,6 millions d'euros au titre du premier semestre 2018, contre 27,7 millions un an auparavant, et un EBITDA en progression de 10,9% à 67,3 millions.



Le chiffre d'affaires du spécialiste de la distribution d'aciers spéciaux s'établit à 984 millions d'euros, en progression de 8% en comparaison annuelle, avec des volumes distribués en hausse de 2,8% et des prix en augmentation de 5,3%.



La marge brute s'établit à 248,9 millions d'euros et représente 25,3% du chiffre d'affaires, contre 25,9% au premier semestre 2017, et les charges opérationnelles courantes augmentent de 2,7% à 190,9 millions, hausse principalement liée à l'accroissement d'activité.



