Jacquet Metal : à l'achat, Portzamparc vise toujours 35 euros

14/11/2018 | 10:06

En dépit d'une publication trimestrielle partiellement décevante, Portzamparc confirme ce matin son conseil d'achat sur l'action Jacquet Metal Service, ainsi que l'objectif de cours de 35 euros qui présage d'une hausse de plus de 100%.



Le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes indique que la hausse des ventes du 3e trimestre (T3 ; + 10% à 453,7 millions d'euros), portée par les cours de l'acier et du nickel, a dépassé ses attentes de l'ordre de 5%. Si les volumes se sont tassés sur la période, ce qui reflète 'un mois de septembre plutôt calme dans l'ensemble des divisions suite à une demande sans doute attentiste au regard du contexte international', ils sont cependant repartis à la hausse en octobre.



En revanche, la marge opérationnelle courante trimestrielle ressort à 4,6% là où Portzamparc l'attendait à 5,9%, prévision que les analystes reconnaissent 'agressive'.



Quoi qu'il en soit, 'les craintes sur l'évolution des cours du nickel et de l'acier nous semblent largement exagérées et ne justifient pas les niveaux actuels de valorisation historiquement faibles de la société', termine Portzamparc, qui reste donc à l'achat sur l'action Jacquet Metal.







