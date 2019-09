JAKKS Pacific : annonce avoir reçu une manifestation d'intérêt supplémentaire

JAKKS Pacific, Inc. (NASDAQ: JAKK) (la « Société ») a annoncé aujourd’hui avoir reçu une manifestation d’intérêt supplémentaire non contraignante portant sur l’acquisition de toutes les actions ordinaires de la société pour un prix indiqué de 0,85 à 0,90 USD par action sur une base pleinement diluée.

Comme annoncé précédemment dans le rapport courant du formulaire 8-K déposé le 9 août 2019 qui annonçait la conclusion positive de la transaction de recapitalisation de la Société (selon la définition donnée) avec le groupe Ad Hoc (selon la définition donnée), Oasis (selon la définition donnée) et Wells Fargo (selon la définition donnée), la Société a poursuivi ses discussions avec une autre partie qui avait précédemment émis une proposition non contraignante d’acquérir toutes les actions ordinaires de la Société au prix indiqué compris de 0,80 USD par action sur une base pleinement diluée. Comme cela était également annoncé dans ledit rapport courant, ces discussions venaient s’ajouter aux négociations antérieures engagées avec Hong Kong Meisheng Cultural Company Limited (« Meisheng ») concernant sa proposition d’achat des actions ordinaires nouvellement émises par la Société, et faisaient suite à des retards dans l'obtention des autorisations nécessaires dans le cadre de la transaction Meisheng, notamment des autorisations par les autorités de réglementation chinoises.

La Société et ses conseillers ont engagé les discussions avec les parties intéressées concernant les propositions non contraignantes, et leur ont fourni des informations dans le cadre des activités de diligence raisonnable. Toutes ces discussions récentes n’en sont qu’à leur début, et aucun accord ni aucune entente n’a été conclu concernant ces propositions, et les prix indiqués décrits ci-dessus sont également susceptibles d’évoluer dans l’offre finale si celle-ci aboutissait.

Stephen Berman, PDG et cofondateur de la Société, a déclaré : « Comme je l’ai précisé, la transaction de Recapitalisation nous a permis de poursuivre nos objectifs économiques avec une vigueur et une volonté renouvelées. Nous restons déterminés à exécuter notre plan commercial dans les mois et les années à venir. Dans le même temps, la Société explore toutefois les transactions alternatives décrites dans ce communiqué. »

Rien ne garantit que les pourparlers et négociations en cours décrits ci-dessus aboutiront à l'exécution d'une transaction avec l’une des parties identifiées ci-dessus ou avec toute autre partie, et que, même si une transaction était exécutée, ses conditions finales ressembleront aux conditions décrites ci-dessus.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des « déclarations prévisionnelles » (au sens de la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act de 1995) qui se fondent sur les attentes, estimations, et prévisions actuelles relatives à l’activité de JAKKS Pacific, et sont en partie basées sur des hypothèses formulées par sa direction. Ces déclarations ne constituent pas une garantie de la performance future et impliquent des risques, incertitudes et hypothèses qui sont difficiles à prédire. Par conséquent, les résultats et aboutissements réels sont susceptibles de différer sensiblement de ceux qui sont formulés explicitement ou prévus dans de telles déclarations, en raison d’un grand nombre de facteurs parmi lesquels, sans toutefois s’y limiter, les facteurs décrits ci-dessus, les évolutions de la demande pour les produits de JAKKS Pacific, le mix de produits, le calendrier des commandes et des livraisons de clients, l’impact des produits et tarifs des concurrents, ainsi que les difficultés d’intégration des entreprises acquises. Les « déclarations prévisionnelles » contenues dans les présentes ne valent qu’à la date où elles sont formulées, et JAKKS ne s’engage aucunement à actualiser l’une quelconque de ces déclarations pour refléter des événements ou des circonstances survenant après la date du présent communiqué de presse.

À propos de JAKKS Pacific, Inc.

JAKKS Pacific, Inc. (NASDAQ : JAKK) est un concepteur, fabricant et vendeur de jouets et produits de consommation commercialisés à travers le monde dont le siège est situé à Santa Monica, en Californie. Les marques brevetées populaires de JAKKS Pacific incluent MorfBoard®, Perfectly Cute®, Squish-Dee-Lish™, TP Blaster®, Disguise®, Moose Mountain®, Funnoodle®, Maui®, Kids Only!® ; une large gamme de produits inspirés du divertissement sous licences haut de gamme ; ainsi que C’est Moi®, une marque de soins et de maquillage pour les jeunes. Au travers de JAKKS Cares, engagement de la société en faveur de la philanthropie, JAKKS contribue à impacter positivement la vie des enfants. Rendez-vous sur notre site www.jakks.com et suivez-nous sur Instagram (@jakkstoys), Twitter (@jakkstoys) et Facebook (JAKKS Pacific).

