Janus Henderson : va annoncer ses résultats du troisième trimestre 2019

Janus Henderson Group plc (NYSE / ASX : JHG) annoncera ses résultats du troisième trimestre 2019 le mercredi 30 octobre 2019 à 4h00 HAE, 8h00 GMT, 19h00 HAEA. Une téléconférence et une diffusion Web pour discuter des résultats auront lieu à 8h00 HAE, 12h00 GMT et 23h00 HAEA.

Numéros à composer pour ceux qui souhaitent y participer :

Depuis : Royaume-Uni 0800 358 6377 (sans frais) États-Unis et Canada 800 239 9838 (sans frais) Australie 1 800 573 793 (sans frais) Tous les autres pays +1 323 794 2551 (ce n'est pas un numéro gratuit) Identifiant de la conférence 8263607

L'accès à la Webdiffusion et aux diapositives qui l'accompagnent sera disponible dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de Janus Henderson (www.janushenderson.com/ir). Une rediffusion de la Webdiffusion sera disponible pendant au moins 7 jours après la téléconférence.

À propos de Janus Henderson

Important gestionnaire international d’actifs, le Janus Henderson Group (JHG) aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers à long terme, grâce à une vaste gamme de solutions de placement, comprenant des titres, des actions à revenu fixe, des actions quantitatives, des actifs multiples et des stratégies alternatives.

Janus Henderson gère un actif d’environ 360 milliards USD (au 30 juin 2019), compte plus de 2 000 employés, et dispose de bureaux dans 28 villes à travers le monde. Basée à Londres, la société est cotée à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse australienne de valeurs mobilières (ASX).

