Japan Tobacco réduit ses prévisions, acquisitions et investissements

Tokyo (awp/afp) - Japan Tobacco (JT) a abaissé mercredi ses prévisions annuelles de bénéfices, du fait des frais liés à de récentes acquisitions et des investissements menés dans la cigarette électronique au Japon pour compenser le déclin du nombre de fumeurs.

Le géant japonais du tabac vise désormais en 2018 un bénéfice net de 377 milliards de yens (2,9 milliards d'euros), au lieu de 394 milliards escomptés auparavant, et un bénéfice d'exploitation de 541 milliards de yens, au lieu de 561 milliards.

Ces nouvelles estimations représentent un recul de 3,9% et de 3,6% respectivement par rapport à 2017.

Le groupe invoque également des variations défavorables de devises ainsi que "les incertitudes entourant l'environnement des affaires en Iran", alors que les Etats-Unis s'apprêtent à imposer de nouveau des sanctions économiques à Téhéran.

JT, qui distribue notamment les marques Winston et Camel (hors Etats-Unis), a dans le même temps relevé sa projection de chiffre d'affaires, désormais attendu autour de 2.240 milliards de yens (+4,7% sur un an), au lieu de 2.220 milliards, pour tenir compte de l'intégration dans ses comptes du cigarettier russe Donskoy Tabak, qu'il vient d'acheter.

Au deuxième trimestre, la compagnie dit avoir enregistré "de robustes performances" de son activité à l'étranger, soutenue par des acquisitions en Ethiopie, en Indonésie et aux Philippines.

Au Japon en revanche, ses ventes de cigarettes ont décliné de 12,6% en volume, reflet de "la contraction du marché", explique Japan Tobacco dans un communiqué.

Dans ce contexte difficile, le groupe accentue ses efforts pour renforcer sa part de marché, qui reste faible, dans les nouveaux produits. Depuis juin, il propose dans l'ensemble du Japon la cigarette électronique Ploom Tech, qui contient du tabac chauffé à une température suffisante pour générer de la vapeur, mais insuffisante pour brûler et dégager de la fumée comme une cigarette classique.

Au premier semestre, JT a affiché un bénéfice net en baisse de 4,2% à 216,09 milliards de yens, pour un chiffre d'affaires de 1.075,27 milliards de yens (+2,9%).

Sur le seul deuxième trimestre, la tendance est similaire, avec un profit net en recul de 6,7% et des recettes qui ont augmenté de 3,9%.

Outre le tabac, le groupe est présent dans l'alimentation, où ses ventes ont stagné entre avril et juin, et le secteur pharmaceutique (+10,6% grâce à des royalties plus élevées).

afp/rp