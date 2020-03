JCDecaux : Oddo BHF anticipe un 'T2 très difficile'

26/03/2020 | 10:21

L'analyste Oddo BHF annonce ce matin rester à l'achat sur le titre JCDecaux, mais note 'une situation très difficile en Europe', liée bien sûr à la crise du coronavirus, avec une tendance 'qui s'est dégradée fin mars', menant à un 'T2 très difficile'.



'Ce trimestre devrait être marqué par trois tendances géographiques : un effondrement des ventes en Chine en janvier et février et une petite amélioration en mars ; une croissance positive en janvier et février dans la plupart des pays européens dont la France ; une forte baisse à partir de début mars dans ces mêmes pays, avec un effet d'inertie liée aux engagements commerciaux', explique le broker.



Oddo BHF confirme néanmoins son objectif de cours de 25 euros, pour un potentiel de +47%.



