JCDecaux : Oddo reste à l'achat après le CA du T1

13/05/2020 | 10:00

L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'achat' sur le titre JCDecaux, mais corrige son objectif de cours, passant de 25 à 23 euros, après 'un T1 difficile' et en anticipation d'un 'T2 encore plus'.



'Nos attentes sont fortement revues en baisse suite à cette publication avec un scénario beaucoup plus difficile au T2 et au T3. Nous tablons dorénavant sur un EBITDA 2020 de 460 ME contre 629 ME précédemment sur la base d'une baisse des redevances et minimums garantis. Malgré cette tendance difficile nous réitérons notre opinion Achat sur le titre compte tenu : des perspectives de rebond de la rentabilité en 2021 sous l'effet de conditions contractuelles plus favorables (baisse des redevances) ; des perspectives de consolidation', explique le broker.



La nouvelle cible d'Oddo BHF laisse entrevoir un potentiel de hausse de +15%.



