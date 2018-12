Hong Kong : JCDecaux élu « meilleur groupe de communication extérieure » pour la 9ème année consécutive

Paris, le 4 décembre 2018 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce avoir été élu « meilleur groupe de communication extérieure » de l'année à Hong Kong par des experts en marketing et des professionnels d'agences reconnus, à l'issue de l'enquête annuelle sur les groupes media réalisée par Marketing Magazine.

JCDecaux remporte ce prestigieux prix pour la 9ème année consécutive, soulignant sa position de leader dans le secteur de la communication extérieure :

de 2010 à 2014 avec sa filiale détenue à 100 %, JCDecaux Transport (1) ;

de 2015 à 2017 avec sa filiale détenue à 100 %, JCDecaux Cityscape (2) ;

en 2018 avec JCDecaux Transport et JCDecaux Cityscape, tous deux en haut du podium.



La quête d'excellence constante de JCDecaux, sa volonté d'innover et sa connaissance approfondie du secteur et des objectifs commerciaux des annonceurs, sont autant de facteurs gagnants qui permettent à JCDecaux de proposer aux marques des solutions innovantes et interactives. Fort de cette expertise, JCDecaux a pu jouer un rôle de pionnier du marché à Hong Kong pleinement reconnu par l'enquête, dont les critères de notation sont essentiellement basés sur la créativité et la qualité du media, ainsi que sur la performance des services commerciaux.

Alors que la Chine est devenue le premier marché du Groupe en 2017, JCDecaux touche plus de 370 millions de passagers dans les aéroports chinois chaque année, et près de 37 millions d'usagers des métros chaque jour.

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes très fiers d'avoir une nouvelle fois remporté ce prix et de la présence de JCDecaux Transport and JCDecaux Cityscape sur le podium, confirmant ainsi la position unique de JCDecaux dans le secteur de la communication extérieure à Hong Kong. Plébiscitée par les spécialistes du marketing et les professionnels des agences, la réussite de JCDecaux à Hong Kong est le fruit de notre passion et de nos efforts continus pour améliorer les services aux clients et surperformer le marché en proposant des solutions publicitaires intelligentes et innovantes, pour le plus grand bénéfice des annonceurs, des marques, des partenaires, des passagers, des citoyens et des touristes. Je tiens à remercier nos équipes hongkongaises, engagées à 100 % dans la quête de l'excellence du Groupe et dont l'expertise est saluée par le marché. »

JCDecaux Transport est le leader du marché de la communication extérieure à Hong Kong et gère les concessions publicitaires du métro de Hong Kong (MTR/Mass Transit Railway) et de la liaison ferroviaire Airport Express depuis plus de 35 ans. La société gère également les concessions publicitaires des aéroports internationaux de Hong Kong et de Macao, la galerie commerciale Pacific Place et le téléphérique Ngong Ping 360.

JCDecaux Cityscape, numéro un du mobilier urbain publicitaire à Hong Kong, gère en exclusivité les abribus de Hong Kong et la concession publicitaire des tramways. Depuis juillet 2015, la société a étendu sa présence à la publicité sur les bus de New World First Bus et Citybus. Elle a déployé un réseau sans précédent de communication extérieure sur plus de 300 abribus, 1 640 bus et 140 tramways. Sa société-soeur JCDecaux Macao est également le numéro un du mobilier urbain à Macao.

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d'affaires 2017 : 3 493m€*, Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2018 : 1 643m€

JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux fait partie de l'indice FTSE4Good

N°1 mondial du mobilier urbain (543 050 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 215 aéroports et 250 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (356 320 faces publicitaires)

N°1 européen de l'affichage grand format (141 630 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (672 220 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (216 290 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (77 190 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (26 770 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (18 650 faces publicitaires)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 074 113 faces publicitaires dans plus de 80 pays

Une présence dans 4 033 villes de plus de 10 000 habitants

13 040 collaborateurs

* Retraité de l'application rétrospective d'IFRS 15, applicable au 1er janvier 2018

