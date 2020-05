JCDECAUX : AlphaValue reste à Réduire

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AlphaValue maintient sa recommandation à Réduire ainsi que son objectif de cours de 17,5 euros sur JCDecaux. L'analyste indique avoir considérablement réduit ses prévisions après la publication de ses revenus au premier trimestrie 2020. La maison d'études estime que la baisse des ventes sera encore plus prononcée au cours des trimestres à venir. Elle ajoute anticiper un bénéfice par action de 27 cents pour 2020 et 73 cents pour 2021 contre respectivement 90 cents et 1,16 euro dans sa précédente note.