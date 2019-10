JCDECAUX : Berenberg plus pessimiste sur l'objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berenberg a réduit son objectif de cours de 36 euros à 28,50 euros et confirmé sa recommandation d’Achat sur JCDecaux. Le bureau d'études réduit ses estimations pour tenir compte du contexte de marché plus difficile. « La Chine et Hong Kong sont bien documentées, mais l'Australie ressent également les répercussions de l'affaiblissement de l'économie chinoise. Plus près de chez nous, alors que le Royaume-Uni continue d'afficher de bonnes performances et que la France reste solide, la publicité en Allemagne a également été plus difficile », précise-t-ilEn conséquence, le broker a réduit de 5% sa prévision de marge opérationnelle pour 2019 et de 10% pour 2020 et 2021.