JCDECAUX : Jean-Sébastien Decaux quittera ses fonctions opérationnelles

JCDecaux SA , numéro un mondial de la communication extérieure, fait évoluer son organisation à la suite de la décision de Jean-Sébastien Decaux de se consacrer, à compter du 1er janvier 2020, aux activités philanthropiques de la famille Decaux. Il quittera en conséquence ses fonctions opérationnelles et le Directoire de JCDecaux SA le 31 décembre 2019.Il continuera, néanmoins, à être engagé auprès de JCDecaux SA, d'une part, en tant qu'actionnaire ainsi qu'au sein de la gouvernance de JCDecaux Holding, d'autre part, en tant que membre du Conseil de Surveillance, sa candidature devant être proposée en vue de l'Assemblée Générale du 14 mai 2020.Les territoires dont Jean-Sébastien Decaux a la responsabilité seront regroupés au sein de régions élargies qui reporteront à Jean-Charles Decaux.L'Europe du Sud (Italie, Espagne et Portugal) s'intègre dans une région placée sous la responsabilité d'Alexandre Roubaud, qui conserve la Direction Générale de l'Amérique Latine et sera désormais basé à Madrid.L'Afrique sera placée sous la responsabilité de Martin Sabbagh, qui conserve la Direction Générale du Moyen-Orient, et demeure basé à Dubaï.La Belgique, le Luxembourg et Israël rejoindront la France pour former une nouvelle région et verront leur Direction Générale assurée par Wim Jansen, actuel Directeur Général de la Belgique et du Luxembourg, basé à Bruxelles. Il agira sous la responsabilité conjointe d'Isabelle Schlumberger, Directeur Général Commerce, Marketing et Développement, et Jean-Michel Geffroy, Directeur Général Territoires et Institutions, basés à Paris.