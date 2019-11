JCDECAUX : UBS entame le suivi à Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS entame le suivi de JCDecaux avec une opinion Neutre et un objectif de cours de 25 euros. "JCDecaux pourrait être attractif après une baisse de 30 % depuis son pic du 18 janvier", a commenté le broker. Toutefois, ce dernier estime qu'il faudrait avoir plus de visibilité sur les perspectives de croissance dans les marchés clés : la Chine, la France, le Royaume-Uni et l'Australie, compte tenu des problèmes macroéconomiques et de concurrence. Par ailleurs, il faudrait voir le maintien et l'amélioration des marges opérationnelles du groupe après des années de baisse."A ce stade, nous estimons que les risques à la hausse et à la baisse sont assez équilibrés", a précisé le bureau d'analyses.