JCDECAUX : décroche un contrat avec le réseau de transports de la métropole de Lille

JCDecaux a annoncé mercredi soir que le groupement momentané d’entreprises constitué entre Metrobus et JCDecaux venait de remporter, à la suite d’une procédure de mise en concurrence, le contrat publicitaire du réseau de transports en commun de la métropole de Lille (90 communes regroupant environ 1,2 million d’habitants). Effectif à compter du 1er avril 2020, ce contrat de 5 ans a été conclu avec Transpole, filiale de Keolis, en application d’une concession de service public passée par la Métropole Européenne de Lille (MEL) avec Transpole.Dans le cadre de ce contrat, JCDecaux, gérera l'entretien, la maintenance et l'exploitation publicitaire des espaces relevant de la voie publique : plus de 1 000 abris voyageurs (961 abribus et 55 abris de tramway), actuellement en place et qui deviendront propriété de la MEL à l'échéance du contrat en cours. 80 seront équipés d'écrans numériques LCD 85''. Au total, ce contrat représente 2 225 faces publicitaires.