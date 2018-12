JCDECAUX : déploie un réseau de mobilité zéro émission à travers la France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JCDecaux annonce le lancement de "Last Mile", un projet pour la logistique urbaine hydrogène en France, avec Akuo Energy, Atawey et les Galeries Lafayette. Celui-ci permettra de déployer un réseau de mobilité zéro émission à travers la France. "Avec Last Mile, JCDecaux poursuit sa stratégie d'innovation visant à faciliter la mobilité durable en ville et élargit son champ d'action avec un projet qui, à bien des égards, présente les mêmes caractéristiques que ses vélos en libre-service qui ont révolutionné les déplacements des citadins dans 70 villes du monde", a déclaré Jean-Charles Decaux.Dans le détail, Akuo Energy, producteur indépendant français d'énergie renouvelable, et Atawey, fabricant français de stations hydrogène décentralisées, vont déployer 33 stations de recharge en milieu urbain et périurbain à Paris et en France, avant d'étendre le projet à l'Europe.Ces stations alimenteront 400 véhicules à hydrogène pour JCDecaux, les Galeries Lafayette et d'autres pionniers de la mobilité urbaine zéro émission.