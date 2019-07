JCDECAUX : dévoile de solides résultats au premier semestre mais ...

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JCDecaux dévoilé de solides résultats au titre de son premier semestre 2019. Sur la période, le résultat net part du groupe bondit de 86,8% et atteint 96 millions d’euros. Le résultat d’exploitation ajusté ressort à 136,1 millions en hausse de 58,6%. La marge opérationnelle s’établit à 306,4 millions, en progression de 29,4%. Quant au chiffre d’affaires, il atteint 1,84 milliard d’euros, en croissance de 12,1% et de 5,2% en organique.La croissance du chiffre d'affaires publicitaire organique ajusté, hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, est de +5,7.Dans le détail, la division Mobilier urbain croît de 6,4 % à 790,6 millions d'euros et de 5,6 % en organique, porté par une bonne performance en France, dans le Reste de l'Europe et en Amérique du Nord ainsi que par une croissance à deux chiffres en Asie-Pacifique.Pour la division Transport, la progression est de 17,8 % à 777 millions d'euros et de 8,1% en organique, grâce à une bonne performance en Asie-Pacifique, une croissance à deux chiffres dans le Reste de l'Europe et en Amérique du Nord ; le Royaume-Uni et la France sont en croissance à un chiffre.Enfin l'Affichage augmente de +13,9 % à 274,7 millions d'euros mais recule de 3,8 % en organique. La croissance reportée a bénéficié de la contribution d'APN Outdoor. En organique, l'Europe (incluant la France et le Royaume-Uni) et le Reste du Monde sont en baisse. L'Amérique du Nord est en hausse à deux chiffres." La baisse du chiffre d'affaires organique de l'Affichage de -3,8 % continue d'être impactée par notre plan de réduction de notre patrimoine de grands formats traditionnels au Royaume-Uni et un manque de consolidation dans certaines géographies, alors que notre activité de grands formats digitaux continue de croître à deux chiffres ", a précisé Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général.Concernant ses perspectives, JCDecaux anticipe un chiffre d'affaires organique ajusté stable au troisième trimestre 2019. A la Bourse de Paris, le titre recule de 3,44% à 25,24 euros.