JCDECAUX : feu vert de l'autorité de la concurrence australienne au rachat d'APN Outdoor

JCDecaux, numéro un mondial de la communication extérieure, a annoncé que l'autorité de la concurrence australienne (ACCC : Australian Competition and Consumer Commission) a autorisé le projet d'acquisition d'APN Outdoor Group Limited (APN Outdoor). La transaction proposée reste soumise à l'approbation des actionnaires d'APN Outdoor, ainsi qu'à l'autorisation réglementaire de l'Australian Foreign Investment Review Board, du New Zealand Overseas Investment Office, ainsi qu'à d'autres conditions habituelles.Il est désormais prévu que l'opération soit finalisée avant la fin de l'année 2018.Par ailleurs, APN Outdoor a aujourd'hui annoncé ses résultats financiers pour le 1er semestre 2018, avec une croissance de +4% de son chiffre d'affaires à 168,4 millions de dollars australiens et de +7% de son Ebitda à 39,7 millions de dollars australiens. Ces résultats font suite à l'annonce récente d'un nouveau contrat d'envergure de cinq ans et demi conclu par APN Outdoor, à savoir l'extension du contrat existant avec l'aéroport de Sydney, qui porte sur les dispositifs publicitaires dans l'ensemble des terminaux nationaux et internationaux ainsi que sur les grands formats extérieurs installés sur les voies d'accès à l'aéroport et ses alentours.