JCDECAUX : la perspective d'une croissance organique à 7% éclipse une rentabilité décevante

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JCDecaux gagne 1,54% à 29 euros. Les investisseurs ont arbitré en faveur de la perspective d'une forte accélération de sa croissance organique, sans prendre ombrage de la rentabilité décevante du premier semestre. Pour son troisième trimestre, le spécialiste de l'affichage extérieur vise une croissance organique de 7%, après 2,8% au premier et 4,9% au deuxième. Le consensus est à +4%."Cette croissance devrait être alimentée par plusieurs facteurs incluant la conversion au digital et la montée en puissance de nouveaux contrats. Nous nous attendons à une révision du consensus au niveau du chiffre d'affaires", commente Liberum.Ces prévisions enthousiasmantes relèguent donc au second plan une publication semestrielle mitigée. Sur cette période, le chiffre d'affaires de l'afficheur ressort à 1,64 milliard d'euros, en croissance organique de 4% (-0,5% en données publiées). Sa marge opérationnelle a reculé de 15,9% à 214,4 millions d'euros, passant de 15,4 à 13% du chiffre d'affaires. Le consensus était de 241 millions.Elle s'explique largement par l'annulation inattendue du contrat provisoire des Mobiliers Urbains pour l'Information (MUI) de Paris et le non-renouvellement de Vélib'. JCDecaux a également investi dans une plateforme programmatique mondiale et une division "data" à l'échelle du groupe.Pour Liberum, cette déception ne sera que passagère. L'analyste estime que la moindre faiblesse du cours de JCDecaux devra être mise à profit pour se renforcer sur la valeur car ses perspectives de rentabilité à moyen terme restent bien orientées.