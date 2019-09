JCDECAUX : poursuite du contrat à Aix-en-Provence pour 15 ans

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A la suite d’un appel d’offres, JCDecaux a remporté le contrat des abris-voyageurs du réseau de bus (renouvellement) et de la nouvelle ligne de Bus à Haut Niveau de Service (gain) de la ville d’Aix-en-Provence. Afin de répondre aux attentes de la Métropole, JCDecaux, en ligne avec sa stratégie de développement durable, précise avoir notamment articulé son offre autour d’axes environnementaux forts, en optimisant les performances énergétiques de ses mobiliers et en garantissant une exploitation responsable tout au long du contrat.Ce contrat de 15 ans, conclu avec la Métropole Aix-Marseille-Provence, porte sur la mise à disposition, l'entretien, la maintenance et l'exploitation publicitaire de 226 abris-voyageurs (dont 48 digitaux) du réseau Aix-en-Bus et 64 abris-voyageurs (dont 13 digitaux) de L'Aixpress, le nouveau Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) aixois mis en service le 2 septembre dernier, pour un total de 596 faces publicitaires. Des ports USB équiperont par ailleurs les nouveaux abris-voyageurs du BHNS ainsi que les stations les plus fréquentées du réseau Aix-en-Bus."Bénéficiant de lignes épurées et contemporaines, les mobiliers du réseau Aix-en-Bus et de L'Aixpress, dessinés respectivement par le Studio Design JCDecaux et le designer de renom Patrick Jouin, s'intègreront parfaitement dans le paysage urbain historique d'Aix-en-Provence", a expliqué le groupe.