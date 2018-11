JCDECAUX : remporte deux contrats publicitaires exclusifs à Berlin

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JCDecaux annonce que sa filiale allemande Wall GmbH, a remporté les deux contrats d’un appel d’offres lancé par l’autorité berlinoise des transports (BVG). Le premier comprend l'exclusivité des droits publicitaires de 6 200 faces publicitaires 2 m2 sur plus de 4 600 abris de bus et de tramways de la capitale allemande. Le second concerne l'entretien et la maintenance de ces abris. Ces deux contrats d’une durée de 6 ans (avec une option de prolongation de 3 ans pour la BVG) prendront effet le 1er janvier 2019 et se termineront le 31 décembre 2024.