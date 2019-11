JCDECAUX s'attend à un fin d'année morose

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JCDecaux a réalisé au troisième trimestre 2019 un chiffre d'affaires ajusté en hausse de 6,7% à 925,8 millions d'euros. En organique, la croissance est limitée à 0,1%. Le chiffre d'affaires publicitaire organique ajusté, hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, est stable. Sur neuf mois, le chiffre d'affaires du numéro un mondial de la communication extérieure est ressorti à 2,7681 milliards, en hausse de 10,2%. La croissance organique atteint 3,5%." Notre croissance de chiffre d'affaires organique pour le troisième trimestre 2019 de +0,1 %, qui est en ligne avec notre prévision de juillet dernier, reflète un trimestre difficile en Chine, compensé par de bonnes performances au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et dans le Reste du Monde tandis que la France et le Reste de l'Europe demeurent résilients", a précisé Jean-François Decaux, président du directoire et co-directeur Général de JCDecaux.En ce qui concerne le quatrième trimestre 2019, le dirigeant ne décèle pas de réel changement de tendance commerciale comparé au troisième trimestre 2019, à l'exception de Hong Kong en Chine, où le groupe observe une nouvelle détérioration de ses activités, et en Australie, où le marché total des médias est négativement impacté par le ralentissement majeur de l'économie."En conséquence, et en gardant à l'esprit le solide comparable du quatrième trimestre 2018, nous nous attendons à une croissance de notre chiffre d'affaires organique ajusté négative autour de -2 %, soit une performance organique annuelle au-dessus de +1,5 %", a prévenu Jean-François Decaux.