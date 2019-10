JCDECAUX : sa filiale japonaise remporte un contrat d'une durée de 20 ans

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JCDecaux SA annonce que sa filiale japonaise MCDecaux a signé, à la suite d’un appel d’offres public, un contrat pour devenir l’opérateur exclusif du mobilier urbain pour l’information (MUPI) publicitaire digitale du centre-ville de Nagoya (quatrième plus grande ville du Japon après Tokyo, Yokohama et Osaka, avec 2,3 millions d’habitants).Dans le cadre de ce contrat de 20 ans, MCDecaux assurera la conception, l’installation, l’entretien et la maintenance d’un minimum de 150 MUPI au cœur de Nagoya.Il aura également la gestion publicitaire exclusive d'une face par MUPI, qu'elle soit fixe, déroulante ou digitale 85''(ou similaire).