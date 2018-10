Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JC Decaux, spécialiste mondial de la communication extérieur, a signé un protocole d’accord stratégique avec le Département de l’Urbanisme et des Municipalités d’Abou Dhabi (DPM). Une collaboration axée sur la recherche et le développement urbain." Ce protocole établit le cadre d'une collaboration étroite entre le DPM et JCDecaux pour améliorer l'espace urbain d'Abou Dhabi en ayant recours à une technologie innovante afin de concevoir des mobiliers urbains intelligents et durables qui répondent aux besoins d'une population toujours plus connectée et mobile tout en dotant la ville d'une identité visuelle forte, qui réaffirme ses valeurs et de son héritage culturels. " peut-on lire dans un communiqué.