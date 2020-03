JCDECAUX : verdict en première instance défavorable en Australie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon le quotidien The Sydney Morning Herald, la justice aurait rendu un verdict dans le conflit opposant d'une part JCDecaux et son partenaire Telstra et d'autre part les municipalités de Sydney, Melbourne et Brisbane. Ce verdict précise que l'installation des panneaux publicitaires ne requiert pas l'approbation des municipalités à condition qu'ils soient uniquement utilisés pour promouvoir le service de l'opérateur télécom Telstra. Hors, les deux sociétés souhaitaient initialement pouvoir afficher de la publicité pour des tierces parties.