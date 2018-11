JCDECAUX : vise une croissance organique autour de 4,5% en 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JCDecaux a fait part de son activité du troisième trimestre 2018. Ainsi, le spécialiste de la communication extérieure a publié un chiffre d'affaires ajusté de 867,7 millions d'euros sur la période, en hausse de 6,2 % sur un an. En excluant l'impact négatif lié à la variation des taux de change et l'impact positif lié aux variations de périmètre, le chiffre d'affaires organique ajusté est en augmentation de 7,3 %.Dans son communiqué, JCDecaux précise que le chiffre d'affaires publicitaire organique ajusté (hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires) ressort en hausse de 8%." Notre forte croissance de chiffre d'affaires organique pour le troisième trimestre de +7,3 % est notre deuxième meilleure performance de chiffre d'affaires trimestriel depuis 2011 et reflète, à la fois, la forte performance publicitaire de notre activité Transport en Chine, et la digitalisation en cours de nos actifs de communication extérieure premium dans tous les segments ", a commenté Jean-Charles Decaux, le Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux." En ce qui concerne le quatrième trimestre 2018, et en gardant à l'esprit le fort quatrième trimestre 2017 ainsi qu'une tendance au ralentissement des activités métros en Chine au quatrième trimestre 2018, nous nous attendons à une croissance de notre chiffre d'affaires organique ajusté autour de +4 %, soit une performance organique annuelle autour de +4,5 % ", a-t-il poursuivi.