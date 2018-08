JCDecaux : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JCDecaux a acquis 100% de Corameq, société holding d’Eumex, à la suite de l’acquisition des parts des deux fondateurs et actionnaires minoritaires : Antonio Torres et Carlos de Meer. En mars 2014, JCDecaux annonçait l’acquisition de 85% d’Eumex, groupe spécialisé dans le mobilier urbain en Amérique Latine, avec une présence au Mexique, au Guatemala, au Salvador, au Costa Rica, au Panama, en Colombie et au Chili.Ce premier rachat d'envergure a permis à JCDecaux de s'implanter dans six nouveaux pays d'Amérique Latine et de débuter une phase de fort développement dans la région. En témoignent les diverses opérations de fusions et acquisitions qui ont suivi : rachat des activités latino-américaines d'Outfront Media en avril 2016, alliance avec Caracol Televisión en Colombie en juin 2016, fusion avec Top Media en Amérique Centrale en décembre 2016 et fusion avec América Móvil au Mexique en octobre 2017.Désormais présent dans quinze pays d'Amérique Latine, JCDecaux est le n°1 de la communication extérieure sur le continent, avec plus de 94 000 faces publicitaires en Mobilier Urbain, Grand Format, Transports, Aéroports et Centres Commerciaux.