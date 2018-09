JCDecaux : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JC Decaux SA a annoncé que sa filiale détenue à 100%, JC Decaux Advertising (Shanghai) Co., Ltd. vient de remporter à la suite d'un appel d'offres, un contrat de 10 ans avec Tianjin Metro Resource Investment Co., Ltd., filiale de Tianjin Rail Transit Groupe. Ce dernier a pris effet le 1er juillet 2018. Les deux parties vont créer une joint-venture, détenue à 60 % par JCDecaux et à 40 % par le métro, pour la gestion et l'exploitation publicitaire des lignes 5 et 6 du métro de Tianjin.Ce contrat porte sur des supports médias existants dont les lightbox et dispositifs publicitaires rétro-éclairés, ainsi que sur de nouveaux formats qui seront développés prochainement.