JCDecaux : A suivre aujourd'hui

JCDecaux SA, spécialiste de la communication extérieure, annonce que son directoire, avec l’approbation de son conseil de surveillance, a décidé de proposer à ses actionnaires sa transformation en Société Européenne (Societas Europaea, SE), lors de la prochaine assemblée générale de la société prévue le 14 mai 2020.Ce statut, utilisé par un nombre croissant d'entreprises en Europe, est reconnu dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Il viendrait acter la dimension internationale et tout particulièrement européenne du groupe présent dans 23 des 27 pays de l'Union et leader de la communication extérieure en Europe.Ce projet n'aurait pas d'incidence sur la gouvernance, les activités ou le lieu de cotation des actions de JCDecaux SA, mais permettrait d'aligner l'organisation juridique du groupe avec sa réalité économique et sociale. 52 % de ses collaborateurs de la société sont en Europe.