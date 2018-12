JCDecaux : Akuo Energy, Atawey, JCDecaux et les Galeries Lafayette lancent la logistique urbaine hydrogène en France

Akuo Energy, producteur indépendant français d'énergie renouvelable, et Atawey, fabricant français de stations hydrogène décentralisées, vont déployer 33 stations de recharge en milieu urbain et périurbain à Paris et en France, avant d'étendre le projet à l'Europe. Ces stations alimenteront 400 véhicules à hydrogène pour JCDecaux, les Galeries Lafayette et d'autres pionniers de la mobilité urbaine zéro émission.

Un appel à proposition de la Commission Européenne

En février 2017, la Commission Européenne via son Agence en charge des réseaux transeuropéens (INEA) et sous l'impulsion de la Commissaire en charge des Transports, Violetta Bulc, lance l'appel à propositions « CEF Transport Blending MAP Call », pour financer des projets innovants et durables de modernisation des infrastructures de transport en Europe. Cet appel à propositions s'inscrit dans la volonté de la Commission européenne d'offrir à ses citoyens des solutions de mobilité durable et dans sa stratégie de décarbonisation 2050.

Akuo Energy (coordinateur du projet) et ses partenaires Atawey, JCDecaux et Galeries Lafayette sont lauréats de la catégorie « Innovation » avec Last Mile, projet qui permettra de déployer à grande échelle un réseau de stations de recharge hydrogène vert, compactes et décentralisées. A ce titre, ils bénéficient d'une subvention de l'Union européenne de 7M€.

Une mobilité zéro émission, à un prix compétitif

L'adoption massive de solutions à hydrogène par les villes qui souhaitent adopter des politiques de plus en plus ambitieuses pour réduire la pollution de l'air, implique le développement d'une infrastructure de recharge décentralisée permettant un maillage fin. Une problématique à laquelle répond le projet Last Mile, avec un déploiement à grande échelle alimenté en électricité verte fournie par Akuo Energy, ce qui garantit un prix abordable et stable de l'hydrogène. Plus de 400 véhicules à hydrogène permettront d'éviter près de 1182 tonnes de CO2 par an. Ainsi, sur une durée de vie de projet de 15 ans, les économies de CO2 s'élèvent à près de 35 500 tonnes.

Atawey, un acteur clef de la chaine

Pour ce projet, Akuo Energy s'est naturellement associé à Atawey, acteur historique du développement des solutions hydrogène, décentralisées et intégralement vertes car produisant sur place l'hydrogène à partir d'électricité renouvelable. Atawey apporte son expérience de 11 stations d'amorçage avec électrolyse et de la première station de grande capacité pour le projet Zero Emission Valley en Auvergne-Rhône-Alpes.

JCDecaux, acteur de la mobilité urbaine et expert de l'entretien / maintenance

Avec Last Mile, JCDecaux, numéro un mondial de la communication extérieure et du mobilier urbain présent dans plus de 80 pays, met en œuvre la transition de ses véhicules vers l'hydrogène. En tant que partenaire de la solution Last Mile, JCDecaux se mobilise pour rendre possible la mobilité zéro-émission de ses agents pluri-métiers, en complément des véhicules électriques déjà utilisés pour la régulation des 4000 Vélov' de Lyon et l'entretien / maintenance des 400 sanitaires automatiques de Paris. Le Groupe apporte également au projet son expertise en matière de design et son excellence opérationnelle pour le déploiement de mobiliers serviciels en milieu urbain.

Le dernier kilomètre pour le groupe Galeries Lafayette

Le dernier segment de transport de marchandises, appelé « dernier kilomètre » est un réel défi pour les acteurs de la chaine de distribution. En tant que partenaire de la solution Last Mile, le groupe Galeries Lafayette qui approvisionne ses magasins parisiens depuis ses entrepôts en région parisienne, a fait le choix d'assurer la transition de ses véhicules vers une mobilité zéro émission.

Eric Scotto, CEO et co-fondateur d'Akuo Energy nous dit : « Ce partenariat est une nouvelle étape dans la vie d'Akuo Energy, dont la vocation est de mettre les énergies renouvelables au service de tous. Cette opération permet à Akuo et ses partenaires de redonner aux territoires une certaine souveraineté sur la mobilité. C'est grâce à l'hydrogène décarboné et décentralisé, et aux expertises complémentaires de chacun des acteurs de Last Mile que nous avançons aujourd'hui vers une transition territoriale agile. »

Jean-Michel Amaré, CEO et co-fondateur d'Atawey : « Avec Last Mile, la mobilité hydrogène change d'échelle pour entrer dans une phase de large déploiement. Acteur historique des technologies hydrogène, Atawey confirme sa position d'acteur majeur des infrastructures décentralisées d'hydrogène-mobilité pour mailler les territoires. Atawey et les partenaires de Last Mile sont heureux d'agir concrètement pour répondre aux enjeux de la révolution énergétique à laquelle nous faisons face. »

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Avec Last Mile, JCDecaux poursuit sa stratégie d'innovation visant à faciliter la mobilité durable en ville et élargit son champ d'action avec un projet qui, à bien des égards, présente les mêmes caractéristiques que ses vélos en libre-service qui ont révolutionné les déplacements des citadins dans 70 villes du monde : infrastructures décentralisées, maillage fin, prix abordable, facilité d'usage et faible empreinte environnementale. Aux côtés de nos partenaires, nous nous réjouissons d'être partie prenante de ce formidable projet qui va répondre aux attentes de très nombreuses agglomérations. »

Au sujet de Atawey

Au sujet de JCDecaux

Au sujet du groupe Galeries Lafayette

Au sujet de Akuo Energy : Entrepreneurs par Nature

Disclaimer

Ce communiqué ne reflète que le point de vue de ses auteurs, et l'INEA n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication.

