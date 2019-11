JCDecaux : Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019

JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, publie ce jour son chiffre d'affaires pour les 9 premiers mois de 2019.

A la suite de l'application de la norme IFRS 11 depuis le 1er janvier 2014, les données opérationnelles présentées ci-dessous sont ajustées pour prendre en compte l'impact en proportionnel des sociétés sous contrôle conjoint. Merci de vous référer au paragraphe « Données ajustées » en pages 2 et 3 de ce communiqué pour la définition de ces données ajustées ainsi que pour la réconciliation avec les données IFRS.

Les valeurs figurant dans les tableaux sont généralement exprimées en millions d'euros. La somme des montants arrondis ou les calculs de variations peuvent présenter des écarts non significatifs par rapport aux valeurs reportées.

Le chiffre d'affaires ajusté du Groupe pour le troisième trimestre 2019 est en hausse de +6,7 % à 925,8 millions d'euros, comparé à 867,7 millions d'euros au troisième trimestre 2018.

En excluant l'impact positif lié à la variation des taux de change et l'impact positif lié aux variations de périmètre, le chiffre d'affaires organique ajusté est en augmentation de +0,1 %.

Le chiffre d'affaires publicitaire organique ajusté, hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, est stable au troisième trimestre 2019 comparé au troisième trimestre 2018.



Chiffre d'affaires ajusté du 3ème trimestre 2019 (m€) 2018 (m€) Croissance publiée Croissance organique (a) Mobilier Urbain 390,4 365,0 +7,0% +5,2% Transport 400,7 384,9 +4,1% -4,2% Affichage 134,8 117,8 +14,5% -1,6% Total 925,8 867,7 +6,7% +0,1%

Chiffre d'affaires ajusté

des 9 premiers mois 2019 (m€) 2018 (m€) Croissance publiée Croissance organique (a) Mobilier Urbain 1 180,9 1 107,7 +6,6% +5,5% Transport 1 177,7 1 044,3 +12,8% +3,6% Affichage 409,5 359,0 +14,1% -3,1% Total 2 768,1 2 511,0 +10,2% +3,5%

(a) A périmètre et taux de change constants(a) A périmètre et taux de change constants

Merci de noter que les commentaires ci-après, relatifs aux zones géographiques, concernent l'évolution du chiffre d'affaires organique.

MOBILIER URBAIN

Le chiffre d'affaires ajusté du troisième trimestre est en croissance de +7,0 % à 390,4 millions d'euros (+5,2 % en organique). L'Europe (incluant la France et le Royaume-Uni) est en hausse avec une forte performance du Royaume-Uni. L'Asie Pacifique et le Reste du Monde sont en augmentation avec une croissance à deux chiffres, tandis que l'Amérique du Nord affiche une bonne performance.

Le chiffre d'affaires publicitaire organique ajusté du troisième trimestre, hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain croît de +3,6 % par rapport au troisième trimestre 2018.

TRANSPORT

Le chiffre d'affaires ajusté du troisième trimestre est en hausse de +4,1 % à 400,7 millions d'euros ( 4,2 % en organique). L'Europe (incluant la France et le Royaume-Uni) est impactée par le non renouvellement du contrat national déficitaire des aéroports espagnols AENA, alors que la France affiche une croissance à deux chiffres et que le Royaume-Uni enregistre une bonne performance. L'Asie-Pacifique est en baisse, impactée par une nouvelle détérioration de nos activités métros en Chine, notamment à Hong Kong, partiellement compensée par une bonne performance de nos activités aéroports en Chine. L'Amérique du Nord connait une hausse à un chiffre, et le Reste du Monde une hausse à deux chiffres.

AFFICHAGE

Le chiffre d'affaires ajusté du troisième trimestre croît de +14,5 % à 134,8 millions d'euros (-1,6 % en organique). L'Europe (incluant la France et le Royaume-Uni) est en augmentation, bénéficiant d'une bonne performance commerciale dans le Reste de l'Europe et de la rationalisation et de la digitalisation de notre patrimoine de grands formats au Royaume-Uni. Le Reste du Monde est en baisse. L'Amérique du Nord est en hausse à deux chiffres.

A l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019, Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré :

« Notre croissance de chiffre d'affaires organique pour le troisième trimestre 2019 de +0,1 %, qui est en ligne avec notre prévision de juillet dernier, reflète un trimestre difficile en Chine, compensé par de bonnes performances au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et dans le Reste du Monde tandis que la France et le Reste de l'Europe demeurent résilients.

La croissance de chiffre d'affaires organique du Mobilier Urbain de +5,2 %, est principalement liée à une augmentation de notre chiffre d'affaires digital de +24,5 % due à la digitalisation en cours de nos actifs premium dans plus en plus de villes dans le monde. La baisse de chiffre d'affaires organique du Transport de -4,2 %, qui prend en compte le non-renouvellement du contrat des aéroports espagnols, s'explique principalement par les conditions de marché difficiles à Hong Kong, ainsi que par nos activités dans les métros chinois, tandis que nos activités dans les aéroports chinois continuent de croître, avec un chiffre d'affaires digital Groupe en Transport en hausse de +31,0 %. La baisse de chiffre d'affaires organique de -1,6 % de notre activité Affichage reflète des conditions de marché atones dans certains pays encore peu consolidés, tandis que le chiffre d'affaires digital Groupe en Affichage, en hausse de +141,1 %, bénéficie de l'intégration d'APN Outdoor ainsi que de la rationalisation et de la digitalisation de notre patrimoine de grands formats traditionnels au Royaume-Uni.

En ce qui concerne le quatrième trimestre 2019, il n'y a pas de réel changement de tendance commerciale comparé au troisième trimestre 2019, à l'exception de Hong Kong en Chine, où nous observons une nouvelle détérioration de nos activités, et en Australie, où le marché total des médias est négativement impacté par le ralentissement majeur de l'économie. En conséquence, et en gardant à l'esprit le solide comparable du quatrième trimestre 2018, nous nous attendons à une croissance de notre chiffre d'affaires organique ajusté négative autour de -2 %, soit une performance organique annuelle au-dessus de +1,5 %.

Dans un paysage des media de plus en plus fragmenté, la communication extérieure renforce son attractivité. Avec notre exposition grandissante aux pays à plus forte croissance, le déploiement de notre portefeuille digital allié à une nouvelle plateforme de vente à l'audience alimentée en données qualitatives, notre faculté à remporter de nouveaux contrats et la qualité de nos équipes dans le monde, nous sommes convaincus que nous sommes bien positionnés pour continuer à surperformer le marché publicitaire mondial et renforcer notre position de numéro un du marché de la communication extérieure grâce à des gains profitables de parts de marchés. La solidité de notre bilan est un avantage clé qui nous permettra de continuer à saisir les opportunités de croissance externe qui se présenteront et à investir significativement en digital. »

DONNÉES AJUSTÉES

La norme IFRS 11, applicable depuis le 1er janvier 2014, conduit à retenir la méthode de la mise en équivalence des sociétés sous contrôle conjoint.

Toutefois, afin de refléter la réalité opérationnelle du Groupe, les données opérationnelles des sociétés sous contrôle conjoint vont continuer d'être intégrées proportionnellement dans le reporting de gestion opérationnelle du Groupe, sur lequel s'appuient les dirigeants pour suivre l'activité, allouer les ressources et mesurer la performance.

En conséquence, conformément à IFRS 8, l'information sectorielle intégrée aux états financiers est en ligne avec cette information interne, et la communication financière externe du Groupe s'appuie donc sur cette information financière opérationnelle. L'information financière et les commentaires sont donc basés sur des données « ajustées », comparables aux données historiques antérieures à 2014, qui sont systématiquement réconciliées avec les états financiers IFRS.

Au troisième trimestre 2019, l'impact de la norme IFRS 11 sur le chiffre d'affaires ajusté est de

-93,7 millions d'euros (-108,0 millions d'euros au troisième trimestre 2018), ramenant le chiffre d'affaires IFRS à 832,1 millions d'euros (759,7 millions d'euros au troisième trimestre 2018).

Pour les 9 premiers mois de l'année 2019, l'impact de la norme IFRS 11 sur le chiffre d'affaires ajusté est de -284,6 millions d'euros (-303,5 millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2018), ramenant le chiffre d'affaires IFRS à 2 483,5 millions d'euros (2 207,5 millions d'euros pour les 9 premiers mois de l'année 2018).

DÉFINITION DE LA CROISSANCE ORGANIQUE

La croissance organique du Groupe correspond à la croissance du chiffre d'affaires ajusté hors effet de change et variation de périmètre. L'exercice de référence est inchangé par rapport aux données publiées, et la croissance organique est calculée en appliquant les taux de change moyens de l'exercice précédent au chiffre d'affaires de l'exercice en cours et en prenant en compte les variations de périmètre prorata temporis, mais en incluant les variations de chiffre d'affaires liés aux gains de nouveaux contrats et aux pertes de contrats précédemment en portefeuille.



m€ T1 T2 T3 9 mois CA ajusté 2018 (a) 742,5 900,8 867,7 2 511,0 CA IFRS 2019 (b) 753,2 898,2 832,1 2 483,5 Impacts IFRS 11 (c) 86,8 104,1 93,7 284,6 CA ajusté 2019 (d) = (b) + (c) 840,0 1 002,3 925,8 2 768,1 Impacts de change (e) (13,1) (9,4) (10,9) (33,4) CA ajusté 2019 aux taux de change 2018 (f) = (d) + (e) 826,9 992,9 914,9 2 734,7 Variation de périmètre (g) (44,4) (46,3) (46,2) (136,9) CA organique ajusté 2019 (h) = (f) + (g) 782,5 946,6 868,7 2 597,8 Croissance organique (i) = (h) / (a) +5,4% +5,1% +0,1% +3,5%

m€ Impact des taux de change au 30 septembre 2019 USD (12,5) HKD (9,7) UAE (3,3) RMB (2,8) Autres (5,1) Total (33,4)

Taux de change moyen 9 mois 2019 9 mois 2018 USD 0,8900 0,8374 HKD 0,1135 0,1068 UAE 0,2422 0,2279 RMB 0,1296 0,1286

