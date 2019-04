JCDecaux : Contributions de JCDecaux Holding et JCDecaux SA à la restauration de Notre-Dame de Paris

à travers JCDecaux Holding, en apportant 20 millions d'euros à la souscription pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris ;

à travers JCDecaux SA : d'une part, en apportant, grâce à ses emplacements publicitaires, une visibilité nationale et internationale à la souscription pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, d'autre part, en mettant à la disposition de l'Etat et des instances concernées les compétences de ses équipes créatives, architecturales et financières pour aider, autant qu'il sera souhaité, au long travail de reconstruction, en proposant également à ses salariés désireux de faire un don pour Notre-Dame de Paris, d'abonder la somme versée à hauteur de 100%, enfin, en contribuant à hauteur d'une année de cotisation la souscription lancée par l'Afep auprès de ses entreprises adhérentes.



Après le drame de cette nuit qui a frappé les Français et ému le monde entier, l'heure est désormais à la reconstruction de Notre-Dame de Paris qui doit retrouver sa splendeur au cœur de la capitale. Jean-Claude Decaux, fondateur de JCDecaux et sa famille ont toujours fait preuve d'un grand attachement au patrimoine de la France. C'est pourquoi la famille Decaux a décidé de contribuer à la restauration de ce lieu emblématique de la ville de Paris et de son histoire, monument du patrimoine mondial,JCDecaux Holding est la société holding animatrice et d'investissement de la famille Decaux.JCDecaux Holding est l'actionnaire fondateur majoritaire (64%) de JCDecaux SA, le n°1 mondial de la communication extérieure, l'actionnaire de référence d'Eurazeo (une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe) et un actionnaire historique de Bouygues Télécom, opérateur de télécommunications français.A côté de ses participations industrielles, elle développe un portefeuille diversifié dans le capital investissement et dans l'immobilier.

