JCDecaux : Derniers développements concernant le projet d'acquisition d'APN Outdoor par JCDecaux en Australie

Derniers développements concernant le projet d'acquisition

d'APN Outdoor par JCDecaux en Australie

Paris, le 15 octobre 2018 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que lors de l'assemblée générale ayant eu lieu le 15 octobre 2018, les actionnaires d'APN Outdoor Group Limited (APN Outdoor) ont approuvé à la majorité requise le scheme of arrangement selon lequel JCDecaux SA fera l'acquisition de 100% du capital émis d'APN Outdoor (Scheme).

La résolution approuvant le Scheme, telle que définie dans l'avis de convocation adressé aux actionnaires d'APN Outdoor avec le scheme booklet le 13 septembre 2018, a été approuvée à la majorité requise par les actionnaires d'APN Outdoor.

En résumé :

95,5% des actionnaires d'APN Outdoor présents à l'assemblée (en personne ou par procuration) ont voté en faveur de la résolution approuvant le Scheme ; et

99,93% des votes exprimés étaient en faveur de la résolution approuvant le Scheme.

Le scheme of arrangement reste soumis à l'approbation de la Federal Court of Australia (la Cour). APN Outdoor a demandé à la Cour d'approuver le Scheme lors d'une audience prévue le 18 octobre 2018.

Si la Cour approuve le Scheme, APN Outdoor propose de présenter l'ordonnance de la Cour auprès de l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) le 18 octobre 2018, date à laquelle le Scheme entrera légalement en vigueur conformément à la section 411 (1) du Corporations Act 2001 (Cth).

Suite à l'entrée en vigueur du Scheme comme indiqué ci-dessus :

les actions d'APN Outdoor cesseront d'être échangées sur l' Australian Securities Exchange (ASX) à compter de la clôture du marché le 18 octobre 2018 ;

la date d'enregistrement du Scheme sera le 25 octobre 2018 à 19h00 (heure de Sydney) ; et

le Scheme sera effectif le 31 octobre 2018.

