JCDecaux : Derniers développements concernant le projet d’acquisition d’APN Outdoor par JCDecaux en Australie

JCDecaux SA (Euronext Paris: DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, informe que l'autorité chargée du contrôle des investissements étrangers en Australie ('Australian Foreign Investment Review Board') a rendu un avis écrit indiquant que le Commonwealth d'Australie n'a aucune objection à l'acquisition d'APN Outdoor Group Limited (APN Outdoor) par JCDecaux, via un 'scheme of arrangement'.

La mise en œuvre du 'scheme of arrangement' reste soumise à plusieurs conditions, incluant l'approbation des actionnaires d'APN Outdoor lors de l'assemblée générale devant statuer sur le 'scheme of arrangement' prévue le 15 octobre 2018, l'approbation de la 'Federal Court of Australia', l'approbation des autorités chargées du contrôle des investissements étrangers en Nouvelle-Zélande ('New Zealand Overseas Investment Office') et la réalisation ou l'abandon (selon le cas) d'un certain nombre de conditions suspensives indiquées dans le 'Scheme Implementation Agreement' déposé à l'Australian Securities Exchange le 26 juin 2018.