JCDecaux : François-Xavier Pierrel est nommé Chief Data Officer de JCDecaux

JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que François-Xavier Pierrel a rejoint le Groupe en qualité de Chief Data Officer (CDO) depuis le 5 novembre 2018. Il pilotera la Direction Data en s'appuyant sur les équipes de Data Scientists, Data Analysts et Data Engineers, qui se verront renforcées par des recrutements en cours.

François-Xavier Pierrel, 43 ans, est titulaire d'un Master II en Stratégie de marques et d'un executive MBA en Management et Communication du CELSA, ainsi que d'un Master achats internationaux et d'une licence en marketing.

Il a commencé sa carrière en 2000 dans l'industrie des télécoms au sein des services commerciaux de 3com, Panasonic et Chicony. Pendant près de 10 ans, ses différentes fonctions lui ont permis d'accompagner la transition numérique de ces sociétés.

François-Xavier Pierrel rejoint Microsoft en 2011 en tant que Head of Adtech solutions pour la France et le Bénélux. En 2013, il intègre Facebook comme Head of Marketing Science pour l'Europe du Sud, avant de prendre en charge la Direction Data, CRM et Social de Renault en 2017.



Créée en mai 2018 et rattachée au Directoire de JCDecaux, la Direction Data, qui intervient à l'échelle internationale, a pour vocation de transformer la communication extérieure et l'entreprise en s'appuyant sur la collecte, l'analyse, la modélisation et l'exploitation des données. En plaçant la data au cœur des process, l'objectif du Groupe est de développer des solutions toujours plus innovantes et contextualisées au bénéfice de tous les partenaires de JCDecaux : annonceurs, agences, villes, aéroports, opérateurs de Transport, etc.

Expert de la data au service de la transformation des entreprises, François-Xavier Pierrel a pour mission, avec son équipe, de :

- renforcer la stratégie data mondiale du Groupe au service de la croissance, en prenant en compte les spécificités de chaque pays ;

- assurer le déploiement de cette stratégie dans le respect des critères de sécurité et de protection des données à caractère personnel (comme la règlementation européenne RGPD), en collaboration avec les équipes informatiques et juridiques ainsi que les différentes Directions concernées ;

- insuffler une culture d'entreprise « data centric ».

François-Xavier Pierrel est basé à Neuilly-sur-Seine.